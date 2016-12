Backstage Rancagua Simplemente 2016

Recuerdo que de pronto se hizo moda mostrar en televisión lo que ocurría tras bambalinas, sobretodo de las galas o finales de realities, generando un programa completo con detalles no vistos, entrevistas previas y posteriores, en un formato ágil y entretenido. Bien, trataré de hacer algo similar con lo sucedido y lo que está sucediendo con el concurso literario Rancagua Simplemente 2016, organizado por la Ilustre Municipalidad de Rancagua, el Teatro Regional y Primeros Pasos Ediciones, que el sábado pasado cerró el plazo de envío de trabajos y que ya tiene al jurado leyendo cada uno de los escritos recibidos.

Todo partió a principios de agosto, cuando finalmente se logró definir el nuevo formato y acomodar las piezas con las nuevas organizaciones y personas a cargo. En solo un mes, se redefinieron las bases, con tres categorías en vez de una (infantil de 8 a 12; juvenil de 13 a 17, y adulto, de 18 años en adelante), se hicieron cambios puntuales en el diseño de la versión anterior, se sumaron los auspiciadores y patrocinadores, se confirmó la participación de los miembros del jurado (Claudia Apablaza, Hernán Morán y quien les habla), y luego se mandó a imprimir la papelería, el pendón, se creó un nuevo spot y se habilitó nuevamente el mail destinado para recibir los escritos.

El 3 de septiembre se hizo la presentación, con algunos invitados, algo poco de prensa, se hizo entrega de los libros de la versión 2015, que se están entregando aún en la Casa de la Cultura (para quienes no han retirado todavía su ejemplar) y se comenzó a meter la más bulla posible, con ida a colegios, pegando afiches en lugares estratégicos, haciendo difusión por las redes sociales y medios de comunicación.

Así comenzaron a llegar los escritos, de a gotera, uno cada dos días, y como ya ha sido costumbre, una persona del jurado quedó a cargo de acusar recibo por cada trabajo que llegaba, avisando que estaba todo ok, o que no se había cumplido con lo estipulado en las bases, para su corrección y nuevo envío. Esto, desde luego, y considerando que se trata de una competencia, para hacerlo más amoroso y empático.

Si no fuera por la experiencia obtenida en versiones anteriores, a pocos días del 15 de octubre, día de cierre del plazo, los organizadores habríamos caído en una profunda depresión y quizás qué habría pasado, pues se habían recibido muy pocos trabajos, no más de cuarenta, pese a todos los esfuerzos. Claro, estamos en Chile y generalmente las cosas se hacen a última hora. Finalmente, se recibieron 158 escritos en total, 38 menos que la versión anterior, que fue el mejor registro (el 2013 se recibieron 60 y el 2014, 70), pero, es importante considerar que esta vez la gente tuvo 3 semanas menos de plazo, lo que la convierte en ese sentido, en la versión más exitosa hasta el momento y nos deja sumamente conformes, con ganas de seguir mejorando el certamen y por supuesto, de agradecer a quienes participaron e hicieron posible su realización.

El miércoles 16 de noviembre a las 19 hrs., en el foyer del Teatro Regional y en el marco de la I Feria Regional del Libro y la Cultura (FERLIC 2016), se realizará la premiación, a la que ya están invitados cordialmente todos los participantes, y en el que se hará entrega además del libro recopilatorio de ésta, la IV versión del concurso literario Rancagua Simplemente.



