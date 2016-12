EDITORIAL: El precalentamiento electoral

Ayer culminó legalmente el plazo para efectuar campañas políticas, los avisos en diarios y radios ya no podrán salir así como deberían ser retiradas las pocas palomas y carteles.

Esta campaña por lo menos en Rancagua fue más limpia que las anteriores, la nueva ley sirvió para no ver una ciudad sucia y rayada, eso se agradece. Es de esperar que la “limpieza” de la ciudad siga siendo la tónica para las siguientes elecciones.

El resultado que arrojará este 23 de octubre es incierto, no sólo sobre quienes saldrán elegidos sino sobre quienes concurrirán a votar, donde la única apuesta segura es que lamentablemente la abstención ganará. En promedio cerca de 360 mil han sido los electores que efectivamente han votado en elecciones municipales en nuestra región, el lunes sabremos si el número se mantuvo o disminuyó. También este domingo, tal como hemos dicho en columnas anteriores, será el punto de inició del movido año 2017. Muchas conclusiones se intentarán sacar de cara a las elecciones parlamentarias, presidenciales y de Consejeros Regionales. También en 2017 –si se cumplen los plazos dichos en el congreso- debería debutar una nueva elección de carácter regionalista, la de intendentes. Aunque siendo realistas esta elección se ve difícil que se dé el próximo año.

Así que el domingo sólo será el precalentamiento de un movido año político. Por el momento no queda nada más que votar y esperar los resultados y desde el lunes comenzar una nueva carrera electoral.

Luis Fernando González

Subdirector Diario El Rancagüino