Hallazgo de tres botellas con cianuro moviliza a Bomberos de Rengo y Rancagua

Fernando Ávila Figueroa

Foto: Héctor Vargas



Una emergencia química movilizó el miércoles por la tarde a Bomberos de Rengo. La situación se originó en el sector de El Molino, debiendo llamar a la Unidad Hazmat de Rancagua para que atendiera la situación.

El Comandante del Cuerpo de Bomberos de Rengo, Zócimo García, explicó que personal de El Molino encontró tres botellas que contenían cianuro potásico, esto en una bodega. Al consultar de cómo llegaron las botellas al lugar, los trabajadores lo desconocen, ya que indicaron que la bodega llevaba mucho tiempo cerrada, incluso hablaron de cerca de 40 años.

La nueva administración de El Molino no tenía conocimiento de la existencia del cianuro en el lugar, el que de haber sido manipulado, dependiendo de sus niveles de concentración, puede ser hasta mortal.

Si bien quienes descubrieron el cianuro no tuvieron contacto con él, se llamó a la Mutual de Seguridad para que fueran atendidos, quienes por medidas de prevención los trasladaron hasta la ACHS.

Se debieron evacuar sólo las dependencias de El Molino, no pasando la situación a mayores. Fue así como personal de Bomberos con su unidad Hazmat trasladaron el cianuro para entregarlo a una empresa que se dedica al residuo y a su destrucción.