Senador Andrés Allamand prevé alta abstención en elecciones municipales

– Sin embargo, el parlamentario se mostró en desacuerdo con imponer el voto obligatorio.

Flor Vásquez



El senador de RN, Andrés Allamand indicó que prevé una alta abstención en las elecciones municipales de este domingo, a pesar de lo cual no se mostró en desacuerdo con la idea de imponer nuevamente el voto obligatorio.

Las declaraciones las realizó ayer, durante una visita a El Rancagüino, como parte de las actividades que cumplió en la región para apoyar a los candidatos a alcaldes y concejales de Chile Vamos.

“Todo indica –dijo- que la abstención va a aumentar, lo que es preocupante y refleja una situación bastante compleja de nuestro sistema democrático. Espero que la gente vaya a votar, pero tengo que admitir que todo indica que va a haber una votación menor al 40 por ciento. Mi único llamado en ese sentido es a la gente, a que asuma que en democracia la única forma que existe de mejorar las cosas es participando”.

Agregó que imponer el voto obligatorio no va a resolver ningún problema de nuestro sistema político. “El tema –puntualizó- pasa por la autocrítica del mundo político en términos de generar mejores propuestas, mejores candidaturas, mayor cercanía con las personas y sobre todo, por resolver los problemas. Las amenazas no van a generar un cambio positivo en la participación”.

Allamand indicó que vino a la zona a apoyar la candidatura de Eduardo Soto y de los otros candidatos a alcaldes y concejales. “Las elecciones de este domingo –dijo- tienen un doble significado. Primero, tiene que ver con el gobierno comunal. En Rancagua todo apunta a que es necesario mantener una buena gestión como la que ha realizado Eduardo Soto, pero hay muchas otras comunas en que corresponde tener un cambio en los alcaldes para tener una administración municipal más honesta, transparente y eficiente”.

Añadió que “el segundo significado tiene que ver con el país. Este es el gobierno más desprolijo e inepto que hemos tenido en Chile a lo menos desde los años 90. En consecuencia ésta es una gran oportunidad para mandarle una señal categórica al gobierno y al país en orden a que Chile necesita un nuevo gobierno a contar del 2017. Espero que haya un resultado categórico en contra del gobierno de la Nueva Mayoría y un respaldo a Chile Vamos”.