Colegio Médico analiza opción de iniciar acciones legales contra el director del Servicio de Salud

Flor Vásquez

El conflicto entre los médicos del Hospital Regional y el Servicio de Salud se ha agudizado en los últimos días, ya que ha aumentado a 160 la cantidad de profesionales que firmaron sus renuncias; ello como medida de presión para que deje el cargo el director del Servicio, el psicólogo Fernando Troncoso. Persiste la molestia por la demanda que el Servicio presentó contra dos médicos y aunque el directivo se desistió de la acción judicial, los médicos insisten en su salida, argumentando que perdieron la confianza en él. Asimismo, trascendió que uno de los médicos que había sido demandado decidió renunciar a su cargo en el hospital, tras la difícil situación que debió enfrentar.

Además, el conflicto traspasó el límite regional y ya se involucró el Consejo General del Colegio Médico de Chile, el cual ayer, a través de un comunicado, entregó “su unánime y pleno respaldo al Consejo Regional Rancagua y a los médicos del Hospital Regional ante el conflicto generado por el Servicio de Salud local al interponer demandas infundadas en contra de colegas de ese recinto asistencial, haciendo responsables a los profesionales de las deficiencias y carencias propias del servicio público”.

En la declaración, se indica que “más de 160 médicos del Hospital Regional firmaron sus renuncias y las presentarán en los próximos días si no se hace efectiva la salida del director del Servicio de Salud O’Higgins. Asimismo cuentan con la renuncia de todos los dentistas y el apoyo de la Fenats regional.

Ante estos graves hechos, el Consejo General ha instruido a los abogados de la institución que analicen la factibilidad de interponer acciones legales en contra de la referida autoridad local por su actuar negligente en el caso”.

Agrega que “la situación de Rancagua no es más que un reflejo de las deficiencias estructurales y de gestión a lo largo del país; es por esto que el Colegio Médico exige a las autoridades que den seguridad en el trabajo médico en los hospitales y no permitirá que los facultativos deban pagar las consecuencias de este sistema en crisis”.

Subraya que dado que dichas deficiencias se repiten a nivel nacional, “se instruirá a todo lo consejos regionales para que realicen un catastro de las carencias que se aprecien en los recintos públicos con el objeto de representarlas a la autoridad de salud, dejando constancia expresa y escrita de las dificultades que enfrentar a diario los médicos para realizar su trabajo”.

Doctora María Angélica Moreno deja la Subdirección Médica del Servicio de Salud

Aunque el Servicio de Salud no lo informó de manera oficial, fuentes cercanas a ese organismo señalaron que la doctora María Angélica Moreno deja el cargo de subdirectora médica a partir de este lunes y que en su reemplazo asumiría el doctor Roberto del Pino, quien tiempo atrás fue director del Hospital Regional.

Se indicó de manera extraoficial que la doctora Moreno seguirá trabajando en ese organismo y que su salida de la Subdirección Médica se debería a una reestructuración.