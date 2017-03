Castro se desdice de apoyo a Soto y entrega respaldo a Anich

A eso de las 15 horas llegó a votar al Colegio Isabel Riquelme, el diputado socialista Juan Luis Castro. Allí, adherentes del comunista Alex Anich le gritaron traidor. Él es el candidato de la Nueva Mayoría para hacerse del sillón edilicio de Rancagua.

“He venido a cumplir mi deber de sufragar y lo hago con mucha tranquilidad porque vengo a apoyar al candidato de la Nueva Mayoría, Alex Anich”, así respondió el Diputado Socialista Juan Luis Castro ante la consulta de qué candidato cuenta con su apoyo para ser el futuro alcalde de Rancagua.

El conflicto tiene sus orígenes en una entrevista dada por el legislador a Radio Orocoipo. Si bien en ningún momento se escucha a Castro llamando a votar por Soto, sí manifiesta su convencimiento de que la ciudadanía premiará su gestión. Puedes escuchar sus afirmaciones en el siguiente link: http://elrancaguino.cl/2016/10/23/presidentes-regionales-de-la-nm-rechazan-actitud-de-diputado-castro/

No obstante, hoy el parlamentario se desdijo de estas aseveraciones, argumentando que su comentario fue sacado de contexto y que su respaldo es para Anich. “Quiero ser taxativo y claro, cuando en lo personal, en una entrevista coloquial se conversan las características humanas de las personas. Otra cosa muy distinta es la acción política en donde yo no me pierdo y tengo una voluntad clara que he venido a expresar en las urnas de apoyar al candidato de la Nueva Mayoría(…)Lamento la mal interpretación y el uso inadecuado de las palabras, la precipitación de algunos de sacar declaraciones adversas cuando yo jamás he tenido un cambio de opinión”, recalcó el diputado al ser consultado sobre los dichos de algunos miembros del conglomerado que criticaron sus palabras.

El diputado añadió que “Desmiento a todos los que infundadamente han dicho o han pretendido decir que he trasladado mi votación o he proclamado o he llamado a votar por el actual alcalde de Rancagua porque eso no es así, le tengo mucho respeto como persona, así lo dije en mi entrevista como lo he dicho de tantos otros hombres de Rancagua que lo han hecho bien en su cargo. Otra cosa es el voto y la acción política”, aseguró

Finalmente el diputado Juan Luis Castro aclaró que el retraso de su votación se debió a la necesidad de acompañar a su padre quien presentó problemas de salud y que tras sufragar volverá a acompañarlo.