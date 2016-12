Familia desesperada: Al menos 3 meses deberán esperar que le entreguen el cuerpo de su hijo

Desde el Servicio Médico Legal se informó que en casos de este tipo, debe ser comprobado con pericias científicas que el cuerpo corresponde a la persona que se indica, peritajes que duran por lo menos tres meses.

José Pinto-Fernando Ávila

Ya ha pasado poco más de una semana del devastador incendio que afectó a una familia de la comuna de Placilla, donde el fuego lamentablemente le quitó la vida a uno de los hijos de la familia. Se trataba del joven, Fernando Manuel González Romero, de tan solo 24 años de edad, quien padecía de una discapacidad que le impidió escapar de las llamas.

Una vez que el fuego fue controlado, la Policía de Investigaciones trabajó en el sitio del suceso, mientras que el Servicio Médico Legal retiró el cuerpo que quedó entre los escombros. Cuando ya el vehículo se había retirado del lugar con el cuerpo, y llegaba a San Fernando con los restos del calcinado, una persona encontró entre los escombros restos de un brazo, por lo que de inmediato se comunicaron con Carabineros de Placilla, informando de la situación. El jefe del Retén de Placilla llamó al vehículo del Servicio Médico Legal para que volviera, informando de la situación.

Tras todas las solicitudes de entrega del cuerpo por parte de la madre del joven calcinado en el Servicio Médico Legal no han dado frutos, ya que según dice que la entrega del cuerpo podría demorar entre 4 a 6 meses, todo por un examen ADN que se debe realizar en Santiago.

Los desesperados familiares manifiestan que acudieron a la Fiscalía y les habrían manifestado que al parecer existía una manera más rápida para que les entregara el cuerpo pagando en forma particular una suma de 400 mil pesos por el examen, situación que en el SML les indicaron que no era posible.

Según la familia no tienen para pagar el examen de forma particular. “Estoy desesperada, no tenemos dinero para esto, somos una familia pobre y lo único que queremos es que nos entreguen el cuerpo de mi hijo para darle una sepultura. Solo queremos la entrega de nuestro hijo por favor”, dijo la acongojada madre.

Respecto al tema, la Directora Regional del Servicio Médico Legal, Vilma Muñoz, explicó que en casos de este tipo, debe ser comprobado con pericias científicas que el cuerpo corresponde a la persona que se indica, lo que se hace mediante muestras de ADN al fallecido y a la familia. Añadió que estas muestras son tomadas en la Región, para luego ser enviadas a Santiago, proceso que tiene una duración de alrededor de tres meses, dependiendo de la carga de trabajo que tengan los funcionarios.

Referente al hallazgo de una parte de un brazo cuando el Servicio Médico Legal ya había retirado el cuerpo del lugar, adujo que ellos realizan ese trabajo una vez que la PDI o Carabineros ya han realizado los peritajes en el sitio del suceso, sin embargo, indicó que en un caso así, por la alta temperatura se puede desprender algún miembro, lo que hace más difícil identificar a la persona fallecida.