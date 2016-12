Franco Parisi : “Si la gente no vota los grupos de poder en este país no van a cambiar”

A días de las elecciones municipales, el economista y ex candidato presidencial llegó a la región en una cruzada contra la abstención electoral. Además, afirmó que Sebastián Piñera y Ricardo Lagos serán los candidatos presidenciales seguros, ambos financiados por los grandes grupos económicos chilenos.

Por: IRENE PADILLA

Queda un año para las elecciones presidenciales y ya algunos nombres que sonaron en el 2013 comienzan a reflotar. Es el caso del economista Franco Parisi quien levantó su opción independiente en la ultima presidencial, y que en esta pasada asegura estar recorriendo el país para llamar a los chilenos a votar en las municipales del domingo: “estoy empoderando a la gente y abriéndoles los ojos para que vayan a votar este fin de semana, creo que es importante que la gente entienda que cuando se vota se ejerce más que un derecho, sino una obligación, si la gente no va a votar quedan los mismos poderes en el Gobierno local, los grupos de poder no van a cambiar”.

Parisi explica que los escándalos que han relacionado las grandes empresas chilenas con la política tienen hastiada a la ciudadanía. Al mismo tiempo asegura que si bien su candidatura tuvo situaciones bulladas como la rendición de sus gastos de campañas, estos temas serían apenas un ápice de lo que se reveló solo un año después. “ Respecto a los gastos de mi campaña, nosotros aclaramos en el Tricel todo, nos dijeron qué había que depurar y qué no, y se cumplió a cabalidad lo que dijo el Tribunal y por lo tanto estamos claros y libres en ese aspecto. Respecto a las firmas, la función el notario no la ejerció y él fue sancionado, y se tomaron medidas de resguardo para todas las notarias en Chile; pero estos son elementos menores ante el caso Caval, Penta y Soquimich, estos casos sí derrumbaron gran parte de la democracia tradicional, y por eso la gente esta tan molesta”.

En este marco, el economista arguye que todos los escándalos ya habían sido anunciados durante su campaña presidencial: “Ustedes como región han vivido el caso Caval y en la campaña nosotros dijimos que Lucksic financiaba a la Concertación y a la candidata que ganó. No nos creyeron, nos trataron de populistas , pero entregar un crédito de 10 millones de dólares a una empresa que tiene un patrimonio de 9 mil dólares no es correcto y eso derrumbó el principal activo de la Presidenta que era su credibilidad. En el caso Soquimich, en que Marco Enriquez se arrodilló para pedir plata, fue lo más bajo que he visto en política, y los chilenos se dieron cuenta que los grupos económicos estaban dominando a los partidos políticos, a todos transversalmente”.

¿PRESIDENCIABLE 2017?

Respecto a la elección presidencial que se llevará a cabo el próximo año, Franco Parisi subraya que el candidato ganador debería ser “ aquel que no se haya vendido ni se venda a ningún grupo económico ni partido político”, pero según el economista , ya hay dos candidatos seguros quienes estarían en manos de los grandes conglomerados empresariales .“ Ya sabemos quienes serán y lamentablemente serán Piñera y Lagos. Sebastián Piñera va a estar alineado con su grupo de siempre que es el Grupo Matte , y por su parte Lagos estará financiado por Lucksic y empresarios particularmente extranjeros; por lo tanto la ciudadanía tendrá que hacer un mecanismo de fiscalización no menor para el tema”

Finalmente respecto a repetir nuevamente una candidatura presidencial, Franco Parisi asegura que no lo tiene claro “ hay que verlo con el tiempo, Dios dirá pero por ahora mi intención es continuar con mi labor de profesor y reconocer que mi candidatura marcó pauta y que muchas de las cosas que dijimos , incluso en este diario, se han dado a la realidad con el tiempo”, concluye.