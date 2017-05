San Fernando: mediana concurrencia y orden marcaron la jornada electoral

La capital de Colchagua fue la primera en constituir sus mesas. La baja asistencia a las urnas marcó la jornada.

IRENE PADILLA / RICARDO OBANDO



Temprano, antes de las 9.30 de la mañana las mesas de los nueve locales que funcionaron en la capital de Colchagua estaban constituidas lo que demostró el alto grado de responsabilidad de los vocales de mesa en esa comuna.

Donde no hubo demostraciones de interés, fue en el deber cívico de los ciudadanos, ya que la asistencia de los sanfernandinos a los locales de votación fue evidentemente mediana a baja durante la jornada.

Solo entre las 11 de la mañana y las 13.00 horas se vió un mayor número de votantes, un panorama que se cree es fruto del descontento y también de los cambios en el padrón y de los recintos de votación. Un ejemplo de esto último se dió con la Escuela de Puente Negro, establecimiento ubicado en una zona rural hasta donde el Servel cambió un importante número de mesas de sanfernandinos que acostumbraban a votar en el centro de la ciudad. A las 2 de la tarde, de 250 personas inscritas en una de estas mesas, solo habían votado 10, lo que configuró un panorama de desgano general en la ciudadanía.

Quienes sí llegaron temprano hasta las urnas fueron los candidatos a alcalde, protagonistas de la llamada “Madre de las Batallas” en una de las comunas más disputadas de la región. En primer lugar lo hizo el alcalde Luis Berwart quien votó en la Escuela 1 de San Fernando a eso del mediodía. Berwart , tras sufragar afirmó que “no da lo mismo quien administre los recursos de la comuna por cuatro años y tampoco da lo mismo los concejales, por eso quiero hacer un llamado a votar y esperar tranquilamente los resultados. Estoy tranquilo porque estos cuatro años hicimos lo que más pudimos, creemos que hicimos una buena administración y los vecinos decidirán si continúo cuatro años más o no”

Posteriormente, tras votar en la mesa 10 de la Escuela Isabel La Católica, Pablo Silva , candidato a alcalde de Chile Vamos indicó que “esta es la oportunidad de que los sanfernandinos dejen atrás 16 años de irregularidades y de mala gestión , por lo tanto estoy confiado en que llegarán a las urnas y ejercerán su derecho a voto. Yo estoy tranquilo, voy a esperar los resultados con quienes hicieron mi campaña y espero que mi propuesta sea la elegida libremente por la ciudadanía”.

A su vez Mario González, candidato a alcalde de la Nueva Mayoría llegó a su lugar de votación acompañado del senador Juan Pablo Letelier quien aseguró que “estoy apoyando a Mario porque tengo la convicción que San Fernando requiere de una mirada de futuro, es una comuna que se ha quedado atrás, una ciudad que no esta bien, por eso esperamos que los resultados permitan efectivamente que haya un cambio en esta comuna”, concluyó.



Las figuras que llegaron a votar

Hasta el Liceo de Hombres de San Fernando llegó el diputado gremialista Javier Macaya quien destacó lo crucial que es esta elección para el conglomerado de oposición : “tengo esperanza en que San Fernando vote por un cambio, que se den cuenta que Pablo Silva es una opción real de cambio y espero que nuestra coalición mantenga las comunas más emblemáticas de la región como son Rancagua, Santa Cruz, Chépica , y recupere otras como San Vicente, Placilla y San Fernando, si es asi , será un gran resultado, pero es difícil hacer pronósticos; esta es la hora en que la voz de los políticos se calla y la de la ciudadanía se tiene que sentir”.

Por su parte, la diputada Alejandra Sepúlveda, tras recorrer varias comunas en que su partido, el MIRAS, tenía candidatos aseguró que tienen sus ojos puestos en lo que ocurra en San Fernando, donde ella ha protagonizado buena parte de la lucha electoral “he recorrido San Fernando, Chimbarongo y Placilla y he visto un gran número de personas votando lo que me deja muy tranquila y contenta. Para San Fernando lo que siempre les pedí es que votaran en conciencia y yo sé que los sanfernandinos son personas responsables, inteligentes, y que así lo van a hacer, además estamos con un movimiento nuevo que es el MIRAS y esta es su primera elección así que estamos a la espera de los resultados para ver cómo les fue a nuestros candidatos a concejal y alcalde”

Quien también llegó al Liceo de Hombres fue el ex alcalde sanfernandino Juan Paulo Molina quien puso el acento en los altos niveles de confrontación que tuvo la última campaña electoral en esa comuna: “Es sumamente doloroso ver tanta descalificación que finalmente hace que la gente no concurra cuando aquí lo importante es que la gente pueda tener claridad con respecto a lo que se propone para San Fernando, y dejar de lado este ambiente que parte con violencia verbal y uno no sabe en que terminará”, sentenció la figura DC.