Vecinos de Lo Miranda presentaron recurso de protección ante nuevo proyecto hidroeléctico

– La medida legal busca que a empresa a cargo del proyecto El Alazán realice un Estudio de Impacto Ambiental para lograr la aprobación de la central de pasada que pretende instalar en pleno río Cachapoal.

Por: IRENE PADILLA

Nada bien ha caído entre los vecinos de Lo Miranda la noticia sobre el proyecto El Alazán que pretende instalar una central hidroeléctrica de paso en el rio Cachapoal justo a la altura de este sector de la comuna de Doñihue. Quienes más han protestado ante este proyecto son los pequeños productores quienes afirman que con esta hidroeléctrica se quedaran sin agua para sus predios.

Es por ello que hace unos días fue presentado en los tribunales de Rancagua un recurso de protección que tiene por objetivo obligar a la empresa a cargo del proyecto a presentar un Estudio de Impacto Ambiental para evaluar si se puede o no instalar la nueva central de paso. El abogado a cargo de la causa, Rodrigo Rubio, explica “básicamente se busca impugnar el Informe Consolidado que emite el Servicio de Evaluación Ambiental con fecha 12 de septiembre ya que a nuestro juicio la Declaración de Impacto Ambiental que ingresó la Hidroeléctrica, presenta circunstancias que están descritas en la ley y que obligan a que sea un Estudio de Impacto Ambiental y No una Declaración. Por tanto, al impugnar por medio del recurso de protección este documento, se busca que se ponga término anticipado al proceso de evaluación ambiental; y así, se obligue a la empresa a que ingrese nuevamente a evaluación el proyecto, pero esta vez como Estudio y no como Declaración”.

Respecto a las razones que llevaron al pueblo de Lo Miranda a recurrir a la justicia el abogado indica : “entre los argumentos están la escasez hídrica, el peligro para los agricultores de la zona por la sequía y baja en el caudal del río, el riesgo por las crecidas y probables inundaciones (como la de este año). Además de que el municipio de Doñihue emitió un documento “observando la razón” de que el proyecto sea ingresado como DIA y no un EIA, desconociendo de esta forma la ley medioambiental, como también la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades que impone a los municipios la obligación de “protección del medio ambiente”.

Por su parte la empresa El Alazán, cuando fue consultada acerca de las razones por las cuales no harían un Estudio de Impacto ambiental para la instalación de esta hidroelŕctrica , indicó que “la decisión de presentar un Estudio o una Declaración no es arbitraria por parte de la empresa, se rige de acuerdo a lo que establece la Ley de Medio Ambiente y su reglamento. Si esos estudios determinan que se generan las afectaciones definidas en la ley de Medio Ambiente, se debe presentar un Estudio, pero si no se generan esas afectaciones se presenta una Declaración. En el caso del proyecto Alazán, luego de haber realizado estudios de todas las componentes ambientales, arrojó que su desarrollo no provoca las afectaciones que justifiquen la presentación de un EIA”.

¿Cuál es la diferencia entre un EIA y una DIA?

El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) es uno de los instrumentos más importantes para prevenir el deterioro ambiental en el país y su administración está a cargo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

Es un instrumento de gestión destinado a prevenir el deterioro ambiental debido a la ejecución de proyectos de inversión en el país, en este sentido todo proyecto o actividad susceptible de causar impacto ambiental, incluidas sus modificaciones, sólo se puede ejecutar o modificar previa evaluación de su impacto ambiental, mediante la presentación de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

La diferencia es que básicamente una Declaración significa declarar lo que la construcción va a provocar, probando que esta se atañe a la norma, mientras el Estudio debe, junto con declarar los daños, proponer soluciones para mitigar los mismos.

Ahora bien, además de la complejidad del informe que se debe entregar, hay una diferencia crucial entre una Declaración y un Estudio, que tiene que ver con la participación de la comunidad. Para el caso de los Estudios de Impacto Ambiental [EIA], se establece la obligación de informar a la ciudadanía y de publicar un extracto del EIA, dando la posibilidad de que las personas u organizaciones ciudadanas formulen observaciones al mismo, que la COREMA debe ponderar en su resolución.

La importancia de esta diferencia radica en que la cantidad de proyectos que realizan un Estudio de Impacto Ambiental, es mínimo en relación a los que hacen una Declaración, estando estos últimos liberados de cualquier obligación vinculada con la Participación Ciudadana.

Más allá de esta diferencia, someter un proyecto o actividad al SEIA permite acreditar el cumplimiento de la normativa y obtener las autorizaciones ambientales respectivas.

La ley chilena establece que el titular del proyecto o actividad que se somete al SEIA debe necesariamente presentar un estudio si es que existe riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones y residuos. El proyecto pudiese producir efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluido el suelo, agua y aire. Signifique reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de los grupos humanos o se localice en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos, glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar.

También se debe presentar un Estudio de Impacto Ambiental si se pudiese ocasionar una alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de una zona o alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural.