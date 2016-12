EDITORIAL: ¡Ganó la democracia! ¿Perdieron los políticos?

Pasaran los días y serán muchas las interpretaciones que todos harán de los resultados de la pasada elección de Alcaldes y Concejales.

El voto voluntario y las mesas mixtas ya en su tercera elección se han convertido en un logro para la democracia basada solamente en el más elemental de los derechos humanos que es la libertad y la igualdad total entre varones y mujeres al momento de ejercer el derecho a elegir a las autoridades.

La poca concurrencia a las urnas es posible de interpretar desde muchos puntos de vista. No se sabe con exactitud cuantos chilenos con cédula de identidad o con pasaporte se encuentran en el extranjero. No se sabe cuántos están enfermos o imposibilitados de ir a votar por diversos motivos graves. No se sabe si los que tradicionalmente votaban en blanco y ahora simplemente no votaron, no se sabe exactamente cuantos fueron afectados por los cambios en el padrón.

Sin embargo se sabe los que votaron anteriormente y los porcentajes de las mesas llamadas “Jóvenes” en donde votarían los recién incorporados y es evidente que no votaron todos los que los políticos querían que votaran .

En los próximos días el sistema político del país deberá entrar en un profundo proceso de meditación y de lectura de la voluntad del pueblo para adecuar las acciones político administrativas y económicas de acuerdo a su mandato.

El sistema educativo tendrá que meditar también sobre la recuperación de la enseñanza cívica a la juventud para incentivar la participación ciudadana.

El voto voluntario no tiene vuelta atrás, solo queda el real esfuerzo por educar y seducir a los ciudadanos para que ejerzan su derecho legal a votar y su obligación moral de participar en la sociedad con el máximo de energías para lograr el ansiado bien común que se reflejará en un Chile moderno y solidario. Un Chile democrático en donde todos decidan el destino común de la patria sin perder las identidades regionales ni el respeto a las minorías.

Alejandro González Pino

Director Diario El Rancagüino