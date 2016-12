Eduardo Solo es reelecto con un 77,9 por ciento de las preferencias

-El edil anunció que este será su último periodo como alcalde de Rancagua

Entre dimes y diretes, poca asistencia de votantes y un cuestionado padrón electoral, se efectuaron las elecciones municipales en Rancagua 2016, las que en la ocasión dieron como ganador a Eduardo Soto.

De esta forma, luego de una extensa jornada, en donde la lucha por el sillón municipal se centró entre el candidato independiente Eduardo Soto y la carta de la Nueva Mayoría Alex Anich, se culminó el proceso electoral con un nuevo triunfo del reelecto Eduardo Soto quien sumaría a su carrera un tercer periodo

En la oportunidad Soto, declaró que este será su último periodo a cargo del municipio de Rancagua, no descartando una posible candidatura en la comuna de Machalí, al respectó indicó que “hemos considerado que queda mucho más por hacer por lo que consideramos presentarnos por última vez porque tampoco es bueno perpetuarse en el cargo (…), Cada día tiene su afán, nací y vivo en esa comuna (Machalí) y si algún día se da me gustaría servir es esa comuna”

Además precisó que subió el porcentaje de preferencia pese a la poca cantidad de votantes, sobre lo cual hizo un llamado a revisar la ley, “se esperaba un aumento de la abstención y lamentablemente las predicciones se confirmaron, fue una elección distinta por estas nuevas restricciones que ha dado el servicio electoral y desde mi visión creo que dificulta a quienes aspiran un cargo público. El voto obligatorio nunca debió cambiarse, tenemos derechos y deberes se deben replantear el sistema en función de cuidar nuestra democracia”.

En tanto Alex Anich, reconoció temprano la derrota “lo que se vio en la calle no es lo que se vio en las elecciones y no entiendo la población de Rancagua va a seguir con los mismos problemas van seguir esperando salud, espera nodo las farmacia, o sea no cambia nada. Le agradezco a las personas que creyeron en nosotros, pero la abstención fue demasiado alta y eso no legitima a nadie”.

Baja Concurrencia de votantes

No menos llamativo y siguiendo la tendencia de las elecciones pasadas, fue la poca cantidad de votantes que se registraron en la capital regional.

Así lo manifestaron los vocales de mesa, quienes destacaron el hecho como algo negativo. En esa línea Bastián González presidente de mesa en el colegio Isabel Riquelme indicó que “no es mi primera vez como vocal y ha venido lo mínimo en comparación con otras vez, ha sido muy baja la concurrencia debían votar 320 personas y llevamos menos de un 20 por ciento”

Así también se pudo apreciar la presencia de más personas que superaban los 50 años, mientras que en menor medida se apreció sufragistas jóvenes.



Palabras de monseñor Alejandro Goic

En relación a los anterior, el primero en dar su opinan fue el obispo de Rancagua, monseñor Alejandro Goic, quien como es su costumbre llegó a primera hora al colegio España, y luego de emitir su voto declaró a la prensa que “en su momento yo pensaba que el voto es mejor obligatorio, nuestra ciudadanía no tiene aún conciencia acabada, me hubiera gustado inscripción automática y voto obligatorio pero un momento los que legislaron pensaron que era el mejor camino, pero dependido de lo que pase hay que reestudiar esto, porque la no participación es muy grave”.



Concejales electos de Rancagua

Silvia Santelices: 8,33%.

Patricio Henríquez: 2,25%

Carlos Arellano: 3,26%

Pedro Hernández: 5,65%.

Ricardo Guzmán: 6,94%

Pamela Jadell: 18,99%

Arturo Jara: 4,95%

Aníbal González: 3,62%

Jaime Canales: 0,91%.

Danilo Jorquera: 5,61%