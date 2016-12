Luis Berwart: “Ha vencido la verdad y no la soberbia”

Al comentar el triunfo obtenido en las urnas, el edil independiente ratificó su compromiso con la comuna y su gente.

El reelecto Alcalde de San Fernando, Luis Berwart Araya, agradeció a la comunidad sanfernandina el apoyo que le brindó en las elecciones municipales del domingo 23 de octubre y aseguró que en los próximos cuatro años continuará trabajando de la mano de los vecinos por el progreso de la capital de la Provincia de Colchagua. “Hoy día ha vencido la verdad y la humildad, no la soberbia, por lo que a los vecinos les digo que estos cuatro años seguiremos trabajando de la mano por el progreso de nuestro querido San Fernando”, expresó el Jefe Comunal.

Junto con agradecer el respaldo recibido por parte de los sanfernandinos, Luis Berwart añadió que “a quienes votaron por mí, y a quienes no lo hicieron, les digo que redoblaremos nuestros esfuerzos por mejorar la calidad de vida de cada uno de los habitantes de nuestra querida comuna”.

Una vez enterado de su victoria en las urnas, en las que obtuvo un 35,19 %, superando el 35,12 % del año 2012, Luis Berwart manifestó que “en esta hora de recuentos quiero agradecer a Dios por este triunfo, al igual que a mi familia, y a aquellos voluntarios y adherentes que participaron de manera desinteresada en mi campaña”.

En cuanto a los planes para estos próximos cuatro años, el edil independiente adelantó que “uno de nuestros principales objetivos será seguir fomentando la llegada a San Fernando de la inversión pública y privada, potenciando aún más la práctica deportiva y la cultura, en el marco de una comuna inclusiva que entregue una mejor educación y atención de salud primaria a cada uno de sus hijos”.

Del mismo modo, Luis Berwart sostuvo que otro de sus objetivos será promover a San Fernando como una comuna patrimonial y turística. “Poseemos un patrimonio histórico importante con edificios e iglesias que provienen del tiempo colonial, por lo que presentaremos proyectos que nos permitan restaurar esos inmuebles. La comuna cuenta además con muchos atractivos turísticos como el tema de la montaña, destacando en este ámbito las Termas del Flaco, las Huellas de los Dinosaurios, y la práctica deportiva como el trekking y las cabalgatas, entre otros”.

El Jefe Comunal sanfernandino agregó que “otro tema vital con relación al turismo es posicionarnos a nivel país e internacionalmente como una zona vitivinícola, ya que contamos con vinos con fama mundial”.



ECOS DE UNA VICTORIA

Al referirse a las elecciones municipales, Luis Berwart dijo que “estas nos dejan como enseñanza que la ciudadanía está apostando por nuevos liderazgos y por personas que trabajen en solucionar los problemas reales de la gente”.

Luis Berwart precisó que “nos vimos enfrentados a verdaderos poderes fácticos que lo único que querían era que fracasara este proyecto político ciudadano independiente, nacido en el seno de la comunidad sanfernandina y que ha estado ajeno la directrices de los partidos políticos y de los parlamentarios”.

“Quien no apoyaba mi continuidad, ha sido derrotada, no por Luis Berwart, sino por el pueblo de San Fernando, que quiere en la Alcaldía a una persona que esté al servicio de todos los sanfernandinos”, expresó el Edil, al comentar la campaña en su contra que lideró la diputada Alejandra Sepúlveda.

El Jefe Comunal declaró que “en San Fernando se llevó a cabo una verdadera campaña del terror que no trepidó en utilizar los medios de comunicación para desprestigiar a mi persona y a nuestro proyecto político ciudadano”.

Por último, Luis Berwart señaló que “la ciudadanía está apostando por políticos limpios que compitan en buena lid por conseguir el respaldo de las vecinas y vecinos, sin utilizar malas prácticas para intentar torcer la voluntad popular”.