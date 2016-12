Sepúlveda y Macaya: Los caudillos del distrito 34 respiran profundo tras las municipales

La elecciones de este domingo pueden ser consideradas la antesala de las parlamentarias del próximo año donde los diputados y senadores de todo el país se juegan buena parte de sus bonos apoyando a sus candidatos. El ajedrez político de las municipales dejaron en jaque a ambos parlamentarios, quienes, según los analistas, deberán rearmar sus huestes de cara al 2017.

La alta abstención y el descontento a los largo del país tiene a buena parte de los parlamentarios chilenos con la calculadora en mano. Las municipales del domingo pasado trajeron sorpresas importantes en la región, entre ellas, lo sucedido en el distrito 34 donde específicamente en tres comunas clave: San Fernando, San Vicente y Chimbarongo, los diputados Alejandra Sepúlveda y Javier Macaya se jugaban buena parte de sus bonos políticos.

Sepúlveda, quien creó hace solo cuatro meses el Movimiento Independiente Regionalista Agrario y Social (MIRAS), enfrentaba esta elección con una lista de concejales en las seis comunas de su distrito, además de apoyar la reelección del histórico alcalde Cosme Mellado en Chimbarongo. En San Fernando, la diputada fue parte de una dura campaña para sacar de su puesto al alcalde Luis Berwart mientras en San Vicente, llevaba uno de los pocos candidatos de su partido a la alcaldía. ¿Los resultados? Mellado fue derrotado en la capital del mimbre por 100 votos; San Fernando reeligió a su alcalde y en San Vicente, el candidato del MIRAS, Luis Gálvez alcanzó solo un 14% de la votación.

Para buena parte de quienes miran el juego político de la zona, Alejandra Sepulveda la diputada estrella de Colchagua fue la gran derrotada. Sin embargo, desde afuera la visión es otra. Con 12 concejales, su partido habría igualado la votación de partidos clásicos de los dos grandes bloques lo que para el ex diputado Esteban Valenzuela es todo un logro para una tienda política que recién se está asomando en el escenario local. “Yo no puedo ser tan severo. El MIRAS en estricto rigor no es un partido regional es un partido de Colchagua. Segundo, el resultado en concejales es aceptable, pero con una derrota fuerte en alcaldes porque Chimbarongo era emblemático y en San Fernando no logra sacar al alcalde”. Valenzuela agrega que “ la Nueva Mayoría llevó cuatro listas de concejales, así en vez de competir contra una lista de seis candidatos de la derecha y seis de la Nueva Mayoría, competías con 24 ó 32 candidatos de distintas listas, lo que hizo a los partidos regionalistas como el MIRAS, enfrentar un escenario más difícil, pero no obstante eso, cuando uno lo mira nacionalmente, en Arica el partido regional ganó la alcaldía y sacó concejales, lo mismo en Iquique, y en Atacama donde sacaron concejales; el MIRAS sacó concejales en casi todas las comunas de su distrito compitiendo con cinco listas fuertes, eso tiene su mérito, particularmente cuando aún no está constituido como un frente amplio que agrupe a las distintas disidencias”.

Finalmente, Esteban Valenzuela es un convencido que el nuevo movimiento político de Alejandra Sepúlveda necesita más estrategia para el próximo año, de cara a las elecciones parlamentarias, de cores e intendente “queda la sensación que los votos no son traspasables, lo que ha ocurrido muchas veces, como sucedió con Letelier que tenía altas votaciones y no había ningún alcalde socialista en Cachapoal, lo mismo en el caso de Alejandra Sepúlveda que es una gran trabajadora. Desde ahora el MIRAS tendrá que articularse mejor, hacer más estrategia para ganar más votos “, sentencia el experto.

EL FACTOR MACAYA

Al hacer el mismo análisis, con las tres comunas emblemáticas del distrito 34, Javier Macaya, diputado gremialista en la zona también tiene un escenario complejo.

En Chimbarongo, triunfa Chile Vamos con el candidato RN Marco Contreras; en San Vicente, Virginia Troncoso no pudo acercarse a la alta votación del alcalde Jaime González; y en San Fernando, la madre de las batallas, Pablo Silva quedó fuera de competencia tan solo por 150 votos.

A eso se suma Pichidegua, donde la UDI levantó la candidatura de Ximena Valdés quien perdió ante una alta mayoría del alcalde Adolfo Ceron.

Mauricio Donoso, consejero regional de la UDI afirma que estos resultados necesitan un análisis de cara a las elecciones parlamentarias: “Tenemos que hacer una autocrítica, si bien la municipal es totalmente diferente de la parlamentaria, porque en la municipal uno conoce a la persona, sabe donde vive etcétera, sí creo que los parlamentarios tienen que tener más trabajo en terreno y además falta más educación cívica de las personas porque muchas veces la gente se confunde respecto a las responsabilidades de cada autoridad.”

En este sentido, Donoso subraya la necesidad de que Javier Macaya reafirme su trabajo en terreno y su propuesta comunicacional : “Creo que Javier es un excelente parlamentario a nivel nacional, que tiene excelentes comisiones, ha hecho grandes aportes al parlamento, a lo mejor en su trabajo en terreno le falta, y falta más una estrategia comunicacional, no así como lo tiene Alejandra Sepúlveda quien se cuelga de proyectos regionales que nosotros aprobamos; las cosas que ella anuncia como el bono del maíz o la pavimentación de caminos son en un 90% obras del Gobierno Regional o el Consejo Regional, pero no son cosas que haya solucionado ella”. Donoso agrega que el diputado UDI estuvo en estas municipales más preocupado de conseguir recursos para las candidaturas que del trabajo puerta a puerta con los candidatos.

Así también, de cara a la fusión de los distritos 34 y 35, Donoso cree que Ramón Barros debería ser la segunda carta de Chile Vamos en el nuevo distrito que elegirá tres diputados “es verdad que Ramón Barros renunció a la UDI y que en un principio iría de candidato a diputado independiente apoyado por la UDI , creo que es mal momento para hacer aparecer gente nueva, tal como lo diseñaron el poder ejecutivo, esto de ampliar el distrito favorece a los diputados históricos en ejercicio y hoy los mejores candidatos son los que están en ejercicio. Hay que potenciar a Macaya en Colchagua y ver las reales intenciones de Ramón Barros al respecto y si no, ver otros liderazgos y potenciarlos”.

JAVIER MACAYA:

“NO SOY RESPONSABLE NI DE LOS TRIUNFOS NI DE LAS DERROTAS”

Un día después de las elecciones municipales vienen los análisis. Desde el Congreso, el diputado UDI Javier Macaya siente que fue una parlamentaria de “dulce y agraz” especialmente en las tres comunas clave de su distrito. “ Chimbarongo fue la gran alegría, por lo difícil, junto con mantener la comuna de Las Cabras. De las penas, San Fernando y San Vicente, ambas por lo estrecho e inesperado, fueron las derrotas más dolorosas”, afirma.

Tras las pérdida del municipio sanfernandino, el caudillo gremialista ha sido acusado por la derecha local de ser uno de los grandes culpables de la derrota de Pablo Silva, militante de Renovación Nacional que quedó fuera de carrera por un mínimo margen ante el actual alcalde de esa comuna. Para Macaya esta claro que en su persona no cabe tamaña responsabilidad “así como no me siento responsable de los triunfos, menos me podría sentir responsable de las derrotas. Quiero señalar que esas acusaciones me parecen de una pequeñez inaceptable, ya que no solamente contribuí con equipos, financiamiento y acompañamiento en la medida de mis posibilidades, sino que también con el respaldo político de la UDI como partido a la candidatura de Pablo Silva. Quizás más en frío podremos analizar las causas de la derrota y ciertamente puedo tener un análisis crítico de cosas que se pudieron hacer mejor, pero no me parece sano hacerlo ahora”.

Además Javier Macaya indicó que el escándalo del Informe de Contraloría -que objetó recursos de la Corporacion Municipal sanfernandina- sumado a las ácidas declaraciones de la diputada Alejandra Sepúlveda en plena campaña, le hicieron un flaco favor a Pablo Silva: “ tiendo a pensar que el ataque la última semana al alcalde de San Fernando con los temas de la Corporación pudo ser un error, victimizándolo más que afectándolo”.

ALEJANDRA SEPULVEDA: “CHIMBARONGO ES EL DOLOR MAS GRANDE”

Para la diputada independiente y líder del MIRAS, los resultados de estas municipales no fueron lo que esperaba, pero aun así cree que la actuación de su nuevo referente político fue más que holgada: “Pretendíamos más, entiendo que sacamos 11 concejales que es un número no menor en la región, y pensando en la conformación del nuevo distrito 16 , sacamos casi el 12% de los votos. Para ser un partido que recién tiene cuatro meses de vida, donde recién estamos conversando una cosa desde el punto de vista de organización, con un financiamiento mínimo, hasta ahora estamos conformes”.

Consultada acerca de las opiniones que la califican como la gran “derrotada” de las municipales, Sepúlveda asegura que “lo que nos pasó, fundamentalmente en Chimbarongo, creo es el dolor más grande, ahora mi votación como diputada no tiene directa relación con lo que se plantea en las municipales, nunca ha sido coincidente, pero eso significa que hay que trabajar más y seguir en esta pelea”.

Finalmente respecto a San Fernando, donde fue reelecto Luis Berwart, la diputada afirmó que continuará su trabajo fiscalizador : “ Primero decir que estamos formando el Frente Amplio de Acción Ciudadana que se volvió a ratificar que tiene que ver con la fiscalización de la Corporación de San Fernando, y seguiremos con toda la rigurosidad, esto no es bajar los brazos, nos da más fuerza para poder fiscalizar una ciudad que habló fuerte, porque si se suma a aquellos que no votaron por Berwart suman casi el 60% de los votos”, concluye la parlamentaria independiente.