Falso robo de menor circula con fuerza en redes sociales en Rancagua

Fernando Ávila F.



Durante la tarde de este miércoles, circulaba por la redes sociales la noticia que un menor de edad había sido robado en Rancagua, específicamente en el Líder de El Manzanal- Homecenter. Su nombre decía el mensaje era Jonatan Alexander Ochoa Campoverde, y se entregaba un número celular para aportar con alguna información, teléfono que al intentar ser contactado el que en todo momento estuvo apagado.

Finalmente la PDI Rancagua confirmó que la noticia era falsa, ya que se trataba de un apellido materno ecuatoriano (Campoverde), y según el Departamento de Extranjería, en la Región no existen personas con ese apellido, así como se indicó que ya existían perfiles similares en otros países.

Se informó que no existen denuncias de este tipo, por lo que se trataba de una cadena falsa que ya se había realizado en otros países. Se hizo un llamado a no crear falsas alarmas entre la comunidad, por lo que ante situaciones de este tipo los afectados deben dirigirse de inmediato a las oficinas de la PDI.

Además tras una búsqueda en internet se encontró mensajes similares con la misma foto señalando que el menor se habría perdido en Argentina y en Colombia. Al parecer este niño efectivamente se extravió hace algunos meses en Ecuador pero afortunadamente solo unas horas después habría sido encontrado sano y salvo.