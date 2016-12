Menor asesinado en Rancagua: Ministerio del Interior interpondrá querella criminal por delito de robo con homicidio

• La acción judicial será presentada este jueves a las 12.30 horas en el Juzgado de Garantía de Rancagua, por el Centro de Atención de Víctimas de Delitos (CAVD).

Esta mañana el Intendente Regional, Pablo Silva Amaya, se reunió con los padres de Joaquín Fernández, joven de 18 años que murió el pasado 7 de septiembre, tras ser apuñalado en el corazón por un menor de 16 años que quizo robarle su celular en la intersección de Las Torres con Cachapoal, en la comuna de Rancagua.

A partir de este encuentro, el Intendente toma un rol activo en esta causa, determinando la presentación de una querella criminal por el delito de robo con homicidio, en representación de la familia de Joaquín, a través de la asesoría técnica del Centro de Atención de Víctimas de Delitos del Ministerio de Interior y Seguridad Pública (CAVD).

“Hemos recibido instrucciones de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, de acompañarlos y de apoyarlos en este proceso. Es así como el próximo jueves a las 12.30 horas vamos a presentar una querella en conjunto con ellos en contra de este menor que asesinó a Joaquín”, señaló la máxima autoridad regional. Asimismo expresó que “empatizamos con el dolor de esta familia, con el dolor de padre, nos puso muy triste la situación, pero hemos adquirido el compromiso de apoyarlos constantemente, porque queremos que no sigan sucediendo estas cosas en nuestro país”.

Tras finalizar la reunión, Gabriel Fernández, padre de la víctima, expresó que “para nosotros es un paso importante el de hoy, donde conversamos con el señor Intendente y su equipo jurídico, porque es una señal potente también para los ciudadanos y para las miles de personas que nos siguen en redes sociales y aquellas que están haciendo el tema nuestro como suyo”.

Fernández puntualizó que “estamos haciendo una contribución importante, no solo a nuestra comuna, sino que a todo Chile (…) pretendemos seguir hasta el final, no solamente con el juicio de Joaquín, para que se haga justicia, sino que también para obtener una modificación en nuestra legislación que permita inhibir a estos delitos de tanta crueldad, que por un celular, por un cigarrillo, esté de por medio la vida y el delincuente no tenga ninguna pausa para poder pensar en el daño que está haciendo”.

La querella criminal será presentada este jueves a las 12:30 horas en el Juzgado de Garantía de Rancagua por los padres de Joaquín, Gabriel Fernández y Leticia Cáceres, representados jurídicamente por el CAVD.

“El Intendente ha puesto a disposición de la familia una red de ayuda, de contención y trabajo a fin de lograr que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir no solo en la región, sino que en el país”, concluyó Matías Orellana, asesor jurídico de la Intendencia Regional.