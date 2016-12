Joven de la Región de O’Higgins triunfa en Torneo Internacional de Debates

Osvaldo Arriaza Urzúa, estudiante de Servicio Social de Santo Tomás Rancagua, ganó por segundo año consecutivo el torneo que organizó la casa de estudios, convocando a instituciones de Chile, Argentina, México, Perú y Colombia.

Representar a un Instituto Profesional y enfrentarse a importantes universidades chilenas y extranjeras no es tarea fácil. Bien lo saben los integrantes del equipo de Santo Tomás Rancagua que participaron del V Torneo Internacional de Debates organizado en Viña del Mar. Como grupo lograron pasar a los cuartos de final en la cuarta posición, con la participación de Daniel Fuentes (Ingeniería en Informática), Teresa Carrimán (Téc. en Educación Parvularia), Massiel Flores (Téc. en Veterinaria y Producción Pecuaria), Valentina Aros Marín (Prevención de Riesgos) y Osvaldo Arriaza (Servicio Social).

En el último día del torneo se llevó a cabo la etapa individual. En una maratónica jornada, un representante de cada uno de los 26 equipos en competencia dispuso de un minuto para preparar sus argumentos ante temas tan diversos como si Michael Jackson era el Rey del Pop, la dignidad de los animales o si los avances científicos ponían en jaque la ética. Ése fue precisamente el tópico que debatió Osvaldo Arriaza de Santo Tomás Rancagua en la final frente al representante de la Escuela de Carabineros.

Por segundo año consecutivo, el estudiante de sexto semestre de Servicio Social alcanzó el triunfo. Arriaza ya había derrotado en el 2015 al campeón del Concurso Mundial Universitario de Debate en Español (CMUDE).

La importancia de la lectura

La trayectoria de Osvaldo Arriaza en los debates comenzó en la sede de Santo Tomás Rancagua. En la asignatura “Desarrollo de Habilidades Comunicativas” recibió la invitación para participar del torneo interno. Con su equipo obtuvo el segundo lugar e individualmente fue el campeón. Eso lo llevó a formar parte del equipo de la sede y mantenerse en lo alto también en los debates externos.

“Yo leo harto porque eso ayuda en los argumentos. El hecho de manejar autores a uno le va dando herramientas que tiene que saber utilizar en el momento preciso”, comenta Arriaza. Asegura que su formación en Santo Tomás le ha servido mucho: “En ramos de Servicio Social como Sociología, Antropología o en los de Formación General, como Oratoria. La carrera ha sido mi preparación para los debates. También me asesoré con algunos profesores, quienes me entregaron algunos textos para manejar conceptos teóricos”.

Agrega que no ensaya mucho de manera individual, sí como grupo, y que se fijan en sus contrincantes. A modo de ejemplo, relata: “Le teníamos respeto a Colombia, que eran muy buenos oradores, pero tenían un problema: hablaban muy rápido. Entonces, uno tiene que marcar la diferencia y estar calmado”.

Sobre sus habilidades personales, reconoce: “Yo tengo una virtud innata, no me pongo nervioso, y mantener la calma me ayuda. El profesor Victor González (capitán del equipo de Santo Tomás Rancagua) me da algunos consejos, él me dice que soy muy histriónico y que me aproveche de eso”.

El joven de 31 años, proveniente de la comuna de Los Lirios, reconoce su orgullo y la satisfacción de sus vecinos y también de sus compañeros: “De mi curso y de mi equipo he recibido todo el apoyo y se sienten contentos de los logros. Yo también me alegro porque es un trabajo en equipo. Incluso se han acercado a felicitarnos de otros equipos porque (Santo Tomás) Rancagua ha crecido bastante en el tema de los debates, en comparación con otras instituciones que son universidades”.