Las Ánimas y Osorno serán las duras salidas que tendrá Tinguiririca

El sábado y domingo, los Energéticos irán por victorias a la zona sur del país, en escenarios sin duda complejos.



Ricardo Obando

Dos salidas bastante complejas tendrá, el próximo fin de semana, el conjunto de Tinguiririca San Fernando. Los Energéticos, que volvieron a sonreír en la última fecha de la Liga Nacional de Básquetbol 2016-2017, visitará el sábado a Las Ánimas en Valdivia y el domingo a Osorno en el gimnasio Monumental.

En ambos encuentros, el físico será clave para afrontar juegos ante elencos que poseen extranjeros potentes en la zona pintada. A saber, los valdivianos tienen al pívot Terrel Teylor y los toros se anotaron el concurso del ex U de Conce, Yamene Coleman.

Es por ello que, el envión anímico que lograron tras vencer al campeón vigente Deportivo Valdivia, puede ser clave para a lo menos rescatar una victoria en estos dos encuentros a disputar en la región de Los Ríos y de Los Lagos.

En ese sentido, el ayuda base Felipe González, comentó que “Las Ánimas y Osorno son dos equipos complicados, los primeros van bien y también sabemos de la calidad de jugadores que tienen los osorninos”.

Y claro, los “fantasmas” tienen a dos ex TSF en su plantel como son Franco Morales y Matías Sepúlveda, mientras que los Toros a otro ex colchagüino, Félix Ibarra.

En tanto, y no solo de cara a estos partidos, sino que, para el resto de la Liga, el coach Jaime Castillo destacó que el trabajo de conjunto esperan ampliarlo, comentando que “estamos buscando tener dos entrenamientos más a la semana, entrenando martes y miércoles con la gente de San Fernando y jueves y viernes con el equipo completo, con miras a ir perfeccionando algunos aspectos del juego en los que estamos un poco deficitarios”.

Uno de esos puntos dice relación con la poca altura del equipo. Para el DT, lo ideal sería contar con un hombre alto que colabore con el juego del argentino Juan Abeiro. “Uno siempre quiere más, otro jugador de más experiencia en la pintura es importante en los juegos donde son definitorios. Un jugador de experiencia bajo el cesto le aliviaría mucho el trabajo a Abeiro y en conjunto podrían producir mucho”, expuso.

Cabe consignar que, el sábado, en el gimnasio Las Ánimas ubicado en el sector norte de Valdivia se jugará el duelo a las 19.00 horas frente al quinteto que dirige el trasandino Jorge Álvarez, mientras que al día siguiente lo harán en el mismo horario frente a Osorno Básquetbol en el gimnasio Monumental María Gallardo, duelo que irá para la televisión.