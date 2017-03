Intendente interpone querella criminal contra responsable del asesinato de Joaquín Fernández

Fernando Ávila Figueroa

Hasta el Juzgado de Garantía de Rancagua llegó ayer viernes el Intendente de la Región de O’Higgins, Pablo Silva, donde interpuso una querella criminal por el delito de robo con homicidio contra el presunto responsable de la muerte de Joaquín Fernández, joven asaltado el pasado 7 de septiembre en Rancagua.

Cabe recordar que Joaquín Fernández, de 18 años, murió tras ser apuñalado por un menor de 16 años que intentó robarle su celular en la intersección de Las Torres con Cachapoal, en la comuna de Rancagua.

En la jornada, el Intendente sostuvo que fue la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, quien le instruyó que interpusiera esta querella criminal, con el fin de solidarizar con la familia, y para que así no vuelvan a ocurrir este tipo de hechos. Agregó que empatizan con el dolor de la familia, ya que se trata de un crimen que provocó un tremendo dolor para todos quienes tienen hijos, por lo que se busca que se otorguen las penas máximas de la ley para el caso, con el fin de que los jóvenes puedan circular tranquilos por las calles rancagüinas. “Empatizamos con el dolor de esta familia, con el dolor de padre, nos puso muy triste la situación, pero hemos adquirido el compromiso de apoyarlos constantemente, porque queremos que no sigan sucediendo estas cosas en nuestro país”.

Cabe recordar que Gabriel Fernández, padre de la víctima, expresó hace algunos días que “estamos haciendo una contribución importante, no solo a nuestra comuna, sino que a todo Chile Pretendemos seguir hasta el final, no solamente con el juicio de Joaquín, para que se haga justicia, sino que también para obtener una modificación en nuestra legislación que permita inhibir estos delitos de tanta crueldad, que por un celular, por un cigarrillo, esté de por medio la vida y el delincuente no tenga ninguna pausa para poder pensar en el daño que está haciendo”.

MIL GRULLAS JAPONESAS

En redes sociales este caso ha causado gran conmoción. Es así como existe el grupo facebook, “Justicia Para Joaquín Fernández Cáceres”, donde se busca que este crimen no quede impune, ya que aducen que su muerte fue injusta al considerar que el joven sería un aporte para la sociedad.

Es así como este domingo 30 de octubre quienes integran el grupo se reunirán a partir de las 19:00 horas en la Plaza de Los Héroes de Rancagua, donde harán alusión a una leyenda japonesa que indica que si se fabrican mil grullas de papel con la técnica de origami, se puede pedir un deseo, por lo que han convocado a las familias de Chile a juntar estas mil grullas y pedir el deseo de justicia para Joaquín.