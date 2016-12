Con una remontada épica O´Higgins consiguió la victoria

– Luego de ir cayendo 0-2, los dirigidos por Cristián Arán remontaron heroicamente para quedarse con el triunfo por 3-2 y, de esta manera, seguir en carrera por el título del torneo de Apertura.



Ricardo Obando

Jugó mejor que Palestino, sí. Se generó las mejores ocasiones, sí. Lo terminó sufriendo, también. O’Higgins, en un partido de película, superó a los tricolores por 3-2 tras levantarse de un 0-2 en contra que parecía definitivo.

Los celestes, que jugaron quizás su mejor encuentro del semestre, atacaron por todos los flancos al elenco de Nicolás Córdova. Desde el arranque, los tres de punta, que volvieron tras largos meses fuera, como Pablo Calandria, Cristian Insaurralde y Gastón Lezcano, complicaron a la defensa visitante, ya que, los tres, con mucho ímpetu metieron al rival en su zona. Pero, eso no le era suficiente para ponerse en ventaja. La impericia para anotar, algo ya repetitivo en el año, podía pasarle la cuenta, ya que, como lo comentó en la previa el DT Cristián Arán, jugaban contra un equipo candidato al título. Justamente, los palestinistas que venían de jugar una excelente Copa Sudamericana, en la primera de riesgo, marcaron. Un tiro libre de Leonardo Valencia, lo contuvo a medias Miguel Pinto, y Francisco Sierralta apareció destapado para, en los 29′, colocar el 0-1.

El tanto visitante, cayó como un balde de agua fría para el Capo de Provincia, que se durmió y no tuvo más argumentos para, en esa primera parte, igualar el marcador.

En desventaja, y tras el descanso, el libreto de la etapa inicial se mantuvo. O’Higgins salió a atacar, apretó en todas las líneas a Palestino, pero los de La Cisterna fueron nuevamente contundentes. En los 48′, en un golazo, Leonardo Valencia puso la pelota en un rincón para decretar el 0-2. A esa altura, los tricolores comenzaban a justificar su victoria parcial, y perfectamente pudieron aumentar, de no media una intervención de Miguel Pinto primero, y uno de los tubos de su arco después. Esas dos jugadas fueron las últimas para los visitantes, ya que, de ahí para adelante, todo fue celeste.

Con sus hombres de punta mostrándose por todos los frentes del ataque, con un movedizo Marco Medel y la proyección de Yerson Opazo, aparecieron por el arco de Darío Melo hasta dar con el fondo de la portería. A 10′ del final, Pablo Calandria anotó el descuento mediante lanzamiento penal, y ahí se inició una jornada épica. O’Higgins, con todo arriba, fue por la igualdad y la consiguió. En los 84′, apareció Cristian Insaurralde para conectar de cabeza un centro de Lezcano, y el propio jugador se vistió de héroe en los descuentos para finiquitar una pelota en plena área de Palestino.

El 3-2, que al inicio del período era impensado, fue un tanque de oxígeno tremendo para el cuadro rancagüino. Es más, se sacaron la espina de una racha de cinco partidos consecutivos sin sumar de a tres puntos, y, de paso, se metieron otra vez en la lucha por el campeonato.

Ahora, con una semana corta, los dirigidos por Cristián Arán deberán recuperarse físicamente para afrontar el duelo clave del próximo sábado, cuando en el estadio El Teniente reciban a Deportes Antofagasta.

Ficha del Partido

O’Higgins (3): Miguel Pinto; Brian Torrealba (18′, Yerson Opazo), Bastián San Juan, Raúl Osorio, Manuel Bravo (58′, Francisco Arancibia); Albert Acevedo, Leandro Sosa (82′, Pedro Muñoz), Marco Medel; Pablo Calandria, Cristian Insaurralde, Gastón Lezcano. DT: Cristián Arán.

Palestino (2): Darío Melo; Ezequiel Luna, Diego Oyarzún, Francisco Sierralta, Roberto Cereceda, Franco Mazurek (86′, Mathias Vidangossy), Agustín Farías, Esteban Carvajal, Jason Silva (70′, Diego Rosende), Leonardo Valencia, Leandro Benegas. DT: Nicolás Córdova.

Árbitros: Jorge Osorio; Henry Pastor, Carlos Poblete; Roberto Tobar.

Amonestados: Medel, Insaurralde, Arancibia (OHI).

Expulsado: 90’+1′, Marco Medel (OHI).

Goles: 0-1, 29′, Sierralta; 0-2, 48′, Valencia; 1-2, 80′, Calandria (p); 2-2, 84′, Insaurralde; 3-2, 90’+5, Insaurralde.

Estadio: El Teniente, Rancagua.

Público: 6.198 espectadores.