PDI y Seguridad Pública: Entregan recomendaciones para festejar Halloween sin situaciones que lamentar

Por: Fernando Ávila Figueroa

Si bien Halloween es una fiesta que los chilenos importamos, cada año son más quienes la celebran, pero no sólo niños, ya que los adultos también se preparan para participar de fiestas, o acompañar a los pequeños a pedir dulces.

Es por ello y para que la fiesta no tenga situaciones que lamentar, la Policía de Investigaciones entregó una serie de recomendaciones, actividad que se desarrolló el jueves en los dos principales centros comerciales de la comuna de Rancagua, (en el Mall Patio Rancagua y en el Mall Open Plaza), la cual contó con la presencia de los encargados de Seguridad Pública Provincial y Regional.

En la ocasión los Detectives entregaron información a los padres que estaban a esa hora, en especial sobre las medidas de autocuidado que se deben adoptar con los menores a la hora de salir a buscar los dulces en la noche de este 31 de octubre.

El jefe de la BRISEXME Rancagua, subprefecto, Hugo Rojas, manifestó que “ esta es una campaña de prevención para tener un Halloween más seguro, en la cual se entregan algunos conceptos e ideas para llevarlas a cabo y tener una fiesta feliz, y no tener que lamentar alguna desgracia, entre ellas no tomar dulces que estén en mal estado, no entrar a casas de personas con los niños solos, siempre con un adulto responsable, en el trayecto es recomendable utilizar elementos para que los puedan ver”, agregó el subprefecto.

Por otra parte, el encargado regional de Seguridad Pública de la Subsecretaría de Prevención del Delito, German Muñoz, expresó que “estamos presentes para apoyar esta campaña, ya que consideramos de primera importancia que el autocuidado es lo principal, más en esta fiesta donde participan muchos niños y que seguramente están controlados por adultos o por sus padres. Decirles que frente a esto hay que tener mucho cuidado para prevenir aquellas situaciones que nos puedan aquejar, y si son víctimas de algún delito, tenemos el programa de Denuncia Seguro, donde la gente puede llamar al 600 400 01 01, ya que sin denuncia no hay delito”, dijo el encargado regional de seguridad pública.