Senador Letelier destaca resultados del PS en municipales y descarta cambio de intendente

Hasta un céntrico restaurant de Rancagua llegó este jueves el Partido Socialista (PS). El objetivo era festejar los resultados obtenidos en las pasadas elecciones municipales, donde se hicieron de 6 alcaldes y 36 concejales. Entre los primeros destacó la victoria de Práxedes Pérez en Olivar -quien derrotó a la eterna María Estrella Montero en el cargo-, además del triunfo de Eduardo Escanilla en Nancagua -otrora máxima autoridad en dicha comuna, el que dejó el puesto tras ser condenado por la justicia-.

El senador Juan Pablo Letelier si bien se mostró preocupado por la abstención en las urnas, destacó las cifras obtenidas por su tienda en la zona. Esto, pese a lo sucedido con la Nueva Mayoría en el resto de Chile. “Debemos ver cómo mejoramos las cosas, (pero) no creo que corresponda endosarle al Gobierno las responsabilidades que son propias de los partidos. Los resultados fueron muy exitosos en algunos lugares y en otros no, (en general) por problemas de unidad y métodos de trabajo”, acusó el parlamentario.

Respecto al rumor de una inminente renovación de intendentes y consultado acerca de qué sucederá en O’Higgins, el legislador descartó la salida de Pablo Silva -cercano a su círculo-. “Tengo la convicción de que eso no ocurrirá acá. Puede y habrá cambios a nivel de gobernaciones. Eso es muy probable. Algunos a nivel del país y otros en nuestra región, han manifestado su voluntad de participar en las campañas parlamentarias del próximo año. Por lo tanto, se vencen ciertos plazos (…) Es un debate no sólo en intendencias y gobernaciones, sino también en las seremías en diferentes regiones. Necesitamos adecuar equipos para los 18 meses que tenemos por delante”, argumentó.

En cuanto a las razones para dar continuidad a Silva en el puesto, el senador elogió su trabajo. “Hay una muy buena evaluación. Logró revertir una ejecución presupuestaria que estaba en condiciones muy atrasadas. Además se han restablecido confianzas con todas las autoridades, tanto de la coalición como de la oposición”, apuntó.

En referencia a los dichos de Juan Luis Castro, quien en una radio destacó la administración pasada de Eduardo Soto en Rancagua, lo cual fue interpretado como si hubiese quitado su apoyo a Alex Anich, candidato de la Nueva Mayoría a la alcaldía de la capital regional, el parlamentario fue enfático. “Son repudiables todos aquellos gestos de personas que voluntariamente se meten en un partido y no cumplen sus compromisos. No hace bien cuando uno pertenece a una tienda y cruza la vereda. No sólo se cuestiona a sí mismo y a su coherencia. También daña a las instituciones que son de afiliación voluntaria”, sentenció en relación al médico, su compañero de militancia.

Sobre el escenario en el cual queda la otrora Concertación, de cara a las elecciones para escoger al sucesor de Bachelet en La Moneda, Letelier arguyó que probablemente “de cada 4” ciudadanos que no concurrieron a sufragar, “cerca de 3 se abstuvieron de hacerlo por la Nueva Mayoría. Son votos que ya no tenemos. Eso obliga a redefinir la estrategia acerca de cuál será nuestra aproximación, para definir a nuestro abanderado presidencial y nuestro programa para el siguiente tiempo”.

El congresista agregó que lo sucedido el domingo “abre un debate muy grande respecto a deberes y derechos en la sociedad”. A su juicio, el conglomerado debe ser capaz de “escuchar a esta mayoría silenciosa, que optó por no pronunciarse y que puede volver a hacerlo en noviembre de 2017, si no cambian las cosas. No tengo pesimismo. Hay un desafío cuesta arriba para las dos coaliciones”.

En cuanto a quién será la carta del PS para llegar al Ejecutivo, si bien Letelier reconoció el ruido que han causado Ricardo Lagos, Isabel Allende y José Miguel Insulza, dijo esperar que “también podamos sumar a otros”. Esto, cuando resta poco para el 5 de noviembre. Ese día, su comité central hablará del tema. “Debemos generar las condiciones para que esto se decida con participación y que lo hagamos al interior del conglomerado, porque hay otros liderazgos que han logrado un tremendo interés como el del senador Guillier. Me interesa más, en lo personal, el programa que el candidato”, remató.