Cristián Arán: “Hicimos nuestro mejor partido del semestre”

– El técnico, apuntó que cumplieron un destacado papel dominando de principio a fin a un candidato al título. Y ahora, apuestan por cinco finales en el epílogo del campeonato.

La alegría en el rostro de Cristián Arán, que de por sí es bastante serio, se notaba a lo lejos. El épico triunfo ante Palestino del lunes por la tarde, dejó muy buenas sensaciones en la escuadra rancagüina, primero, por volver a contar con su delantera titular, y, segundo, por haber doblegado a uno de los mejores equipos del campeonato.

En ese sentido, el casildense apuntó en el post partido que existe “alegría por el resultado, por la convicción de que este es un equipo que no se entrega nunca, de que intentó ganar el partido en los últimos cinco minutos con un jugador menos, y que no se conformó con el empate”.

Es más, el DT señaló que, en el análisis global del duelo ante los tricolores, “creo que hicimos nuestro mejor partido del semestre, ante uno de los mejores equipos del torneo”.

Ahora, parcializando el desarrollo del juego, apuntó que “hicimos 30 minutos iniciales muy buenos, nos desesperamos después del gol. En el segundo tiempo, recibimos el golpe de entrada, y después el equipo siguió generando”.

Inclusive, destacó que “a veces se dan los partidos así, ganando partidos sin merecerlo y llegando poco. A veces, intentar analizar el partido desde el resultado no es bueno. En este caso, el resultado (0-2) no tenía que ver con el trámite, pero era justo”.

Junto con ello, Cristián Arán fue claro en manifestar que, la victoria, no se dio por la garra o el empuje, sino que se dio por el creer en una idea. “Hay un gran mérito de los jugadores no en dar vuelta el partido, sino que en estar convencidos de lo que se hace”, comentó.

En todo caso, el técnico recalcó que “el análisis no me cambiaba si es que el equipo no encontraba el gol sobre el final”, validando así el buen trabajo que realizaron.

Finalmente, el entrenador tuvo palabras para las variantes que aplicó en el medio campo ante las ausencias de su línea de corte titular. En ese sentido, dijo que “ante la ausencia de Fuentes y Márquez, decidimos jugar sin un enganche natural, y nos parecía que el hecho de cambiar golpe por golpe nos podía dar réditos”.