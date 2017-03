El feliz retorno de la delantera titular

– Cristian Insaurralde, Pablo Calandria y Gastón Lezcano volvieron a jugar, y los tres respondieron a cabalidad.



Ricardo Obando

En las horas previas al partido del lunes, desde O’Higgins entregaron la lista de convocados, y lo dicho durante la semana se confirmaba. Los tres ausentes por meses, debido a lesiones, Cristian Insaurralde, Pablo Calandria y Gastón Lezcano estaban de vuelta, y posiblemente serían nuevamente titulares.

A las 14.20 horas, apareció la papeleta con los estelares de la jornada, y los tres iniciaban desde el arranque. Tras el calentamiento en las entrañas del estadio El Teniente, llegó la hora. Pitazo inicial de Jorge Osorio, y, los tres puntas, avisaron en los 30 segundos. Un centro de Lezcano desde la derecha, e Insaurralde estuvo a centímetros de haber anotado el primero. Lo que pasó después, historia conocida. Palestino se puso arriba por 0-2 y a diez minutos del final comenzó una remontada épica. Primero Calandria de penal y luego las dos dianas de Insaurralde, le dieron los puntos a O’Higgins y lo metieron nuevamente en la pelea.

LA FELICIDAD DE GARY

Cristian Insaurralde soñó su retorno. El delantero, comentó después del partido que “fue como una vuelta soñada. Uno siempre se imagina los partidos antes de jugar, y mi vuelta quería que fuera así”.

Con dos tantos, en los 84’ y 90’+5’, el formado en River Plate destacó que “supimos sacar adelante ese resultado negativo con el que habíamos empezado en el primer tiempo, en el segundo recibimos una cachetada muy fuerte, y este grupo se volvió a encontrar con el O’Higgins que habíamos sido”.

Es más, ya sin piernas, sacó aires de flaqueza para encontrarse con el gol y dar tres puntos de oro al equipo. Con esto, dijo, “va a surgir la fe, la energía positiva en el grupo y la confianza”. El conjunto rancagüino otra vez se mete en carrera, y el delantero avisó a sus rivales. “La única manera que a mí me puedan llegar a sacar de la cancha, es lesionado. Yo hasta que no sienta las piernas destrozadas, no voy a dejar de jugar”, dijo.

EL CRACK Y EL GATO

Pablo Calandria, también se inscribió en el marcador. De penal (80’), el goleador volvió tras tres meses fuera de las canchas y respondió. Según dijo, está “contento en volver a ser parte de este equipo”.

A su vez, sentenció que, frente a Palestino, completaron un partido redondo ya que “hoy (lunes) era un equipo que le costaba mantener el ritmo de ataque de que íbamos e íbamos, que los llenemos de centro, y se sabía que en algún momento tenía que entrar. Nos costó encontrar ese primer gol, el equipo se tranquilizó un poco más, buscó y llegaron los goles”.

Por su parte, Gastón Lezcano sentenció que “por suerte volvieron a convertir Pablo y Cristian, faltó el mío, pero estoy contento con la asistencia”.

El “Gato”, expuso también que el mérito del equipo fue en ir con todo a buscar cuando se caía por 0-2, “no nos quedaba otra, nosotros habíamos hecho casi todo el desgaste para ir ganando. Nosotros jugábamos bien, y ellos se encontraron con los goles. Las nuestras pegaban en el palo, no la podíamos meter hasta que se abrió el arco y pudimos dar vuelta este partido”.

Finalmente, valoró lo logrado en este partido, y destacó que “mostramos que estamos vivos y que daremos pelea hasta el final”.