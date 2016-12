Yo tenía 10 Autoridades…nuevamente suenan los rumores de cambio

Hace dos semanas pocos se hubiesen atrevido a pronosticar que al iniciarse el penúltimo mes del año nuevamente se hablaría de posibles cambios de autoridades en nuestra región, antes de las elecciones se podría haber pensado solo en el posible cambio del director del Servicio de Salud que presenta una debilitada posición tras la compleja puesta en marcha del nuevo Hospital Regional y el conflicto que presenta actualmente con los médicos. También hace dos semanas se sabía de la intención de la gobernadora de Colchagua Carolina Cucumide de jugársela por llegar al parlamento, por lo que se espera su pronta salida del gobierno al estar legalmente obligada a renunciar un año antes de que se efectúen las elecciones.

Pero todo cambia tras las elecciones municipales, donde si bien mirando los fríos números la baja electoral sufrida por la Nueva Mayoría no fue una derrota total -es más incluso subieron en concejales- sin embargo la sensación que quedó tras el 23 de octubre fue de una catástrofe, no tanto en nuestra región, pero si a nivel nacional a lo que se suma el congelamiento de su participación en el comité político de la Democracia Cristiana.

Todos esos componentes, además de las exigencias de cambio en el gabinete político de La Moneda, al parecer tendrán complejas replicas en nuestra zona, las alarmas tempranas han saltado y ya son varias las señales que hablan de intensos movimientos subterráneos que hablan de varios cambios en nuestra región.

Incluso, fuentes cercanas al gobierno hablan de 10 cambios entre Seremis, Directores de Servicio sin que se descarte incluso un cambio en las 3 Gobernaciones, como lo señalamos ayer o, incluso, del propio Intendente.

Todo lo anterior en miras de tomar posiciones ante las próximas elecciones presidenciales. Cabe consignar que de realizarse estos cambios las razones no necesariamente corresponderán a evaluaciones locales de desempeño sino además o incluso como unica razón en los cambios de los equilibrios políticos a nivel nacional.

Pero como todo rumor hasta que suceda no podemos tener certeza de su veracidad, si bien estos dichos suenan con fuerza en el ambiente político, tampoco sería primera vez que rumores de cambio quedan en nada. Todo indica que esta será una intensa semana política, aunque comience en un miércoles.

Luis Fernando Gonzalez

Subdirector