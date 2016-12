Ramón Barros: al 20 de noviembre decidirá si es nuevamente candidato a diputado

El parlamentario del distrito 35 saca cuentas alegres tras las elecciones municipales donde afirma que su conglomerado “arrasó” en Colchagua y Cardenal Caro.

IRENE PADILLA A.

Feliz se muestra el diputado independiente ex UDI Ramon Barros tras los resultados que obtuvo Chile Vamos en el distrito 35 las pasadas elecciones municipales “ La vez pasada ya nos había ido bien, como Chile Vamos nos habíamos hecho de siete comunas y ahora repetimos en 7 de las 14 comunas del distrito, sumado a dos independientes como Marco Marin en Lolol y Horacio Maldonado en Navidad, mientras la Nueva Mayoría se quedó solo con cinco alcaldes. Y a nivel de concejales nos fue extraordinariamente bien, sacamos 23 concejales de 84 solo la UDI, más 14 de RN y un Evópoli, en resumen como conglomerado sacamos el 46% de los cargos de concejales”.

Tras su renuncia a la UDI, Ramón Barros dejó en ascuas al bloque opositor en su distrito, de cara a los comicios parlamentarios que se llevarán a cabo el próximo año, cuando los actuales distritos 34 y 35 se fusionen dando vida al mega distrito 16, que tendrá la totalidad de Colchagua, Cardenal Caro y parte del sur de Cachapoal. Respecto a sus intenciones ante las próximas elecciones Barros indicó: “Siempre he dicho que mi idea es no ir porque siento que es mucho tiempo, pero tampoco voy a rehuir la responsabilidad y desde el domingo muchos me han llamado porque quieren reuniones conmigo y tomar una definición”.

Al mismo tiempo el parlamentario sabe que no queda tiempo para una decisión, ya que cuanto antes la oposición local debe decidir quien acompañará a Javier Macaya como carta para competir por uno de los 4 cupos que tendrá el nuevo distrito 16 en el Congreso. En ese marco, Ramón Barros subrayó que ya le puso fecha a su determinación. “ Para esta semana tenemos programada una reunión con todos los candidatos electos, y no electos y de ahí sacaremos alguna propuesta que nazca de este equipo que ha generado un tremendo triunfo, con primeras mayorías importantísimas de concejales, y vamos a ver cómo configuramos esta ecuación. De aquí al 20 de noviembre lo tenemos que tener clarísimo porque hay que ver qué sucederá con los cores, así que me voy 15 días para ver con el equipo cual será la estrategia a nivel diputado”, sentenció.



MIRAS impugnará la elección en Chimbarongo y San Fernando

La impugnación de Renovación Nacional al proceso electoral en San Fernando ya tiene un nuevo aliado y se trata del MIRAS, el partido de la diputada Alejandra Sepúlveda, cuyos representantes llevarán a cabo el proceso de impugnación tanto por las comunas de San Fernando y de Chimbarongo.

Marta Molina, dirigente distrital de partido explica que en el caso de la capital de Colchagua “se hace necesario proteger la institucionalidad y cuidar la transparencia del proceso, por eso realizamos la impugnación para que a quienes votaron les quede la total claridad de que el proceso fue limpio y descartar cualquier tipo de irregularidad”.

Y en el caso de Chimbarongo, el MIRAS impugnará los comicios porque “ es normal que el Servel tenga un margen de error de un punto, que es exactamente el punto de diferencia entre Marco Contreras y Cosme Mellado, por eso pediremos la revisión de todas las mesas con tal de dejar certezas respecto al porcentaje de votación de ambos candidatos”, sentenció Marta Molina.