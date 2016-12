Tinguiririca abrochó un triunfo de oro en Osorno

Los Energéticos superaron por 92-95 a los Toros, en un duelo que se definió en los últimos segundos.



Con el argentino Juan Abeiro como estandarte, Tinguiririca San Fernando fue hasta el gimnasio Monumental María Gallardo para derrotar a Osorno Básquetbol por 92-95, y seguir cosechando alegrías en un terreno que le ha sido fértil durante toda su historia profesional.

Esta vez, los dirigidos por Jaime Castillo, se recuperaron de la caída sabatina en Valdivia frente Las Ánimas (88-86), y sacaron adelante un duelo de mucha lucha, donde el juego perimetral fue clave para asegurar los puntos en disputa.

En ese sentido, el técnico Jaime Castillo apuntó que “mejoramos muchísimo en el segundo tiempo el trabajo colectivo, logramos pasarnos mejor la pelota, y eso hizo crecer al equipo. Le creamos muchas dificultades a Osorno para convertir, defendimos intenso”.

A su vez, destacó que “somos un equipo de mucho esfuerzo, no tenemos jugadores de estatura, muchos perimetrales, y por eso debemos defender más intenso”.

Y claro, en bajo el cesto Tinguiririca anduvo como un reloj. Fue así como los sanfernandinos pudieron anular al conjunto de los Toros cuando estos habían sacado una distancia al término del segundo cuarto (parciales de 19-21, 23-15).

Es más, los locales lograron sacar una distancia de 11 al arrancar el tercer cuarto, pero, poco a poco, TSF se metió en juego. Abeiro que encestó 39 puntos, más Matías Moraga que logró 30, y el venezolano José Cruz que apuntó 19, lograron mantener en el partido a los sanfernandinos, que pegaron el golpe sobre el final. Un cuarto cuarto notable 22-32 tras un tercer periodo muy ajustado (28-27) le permitió asegurar la victoria, y así completar su cuarto festejo en cuatro duelos disputados en el “Gigante de Pilauco”.

Un triunfo que, para el trasandino Juan Abeiro, fue importante porque “queríamos demostrar que Tinguiririca está para cosas grandes, somos un grupo joven, pero le ponemos todo. Ganar un partido contra Osorno, es un logro muy importante”.

Junto con ello, destacó que “defendimos intenso los 40 minutos, no regalamos nada. Supimos donde lastimar, y el equipo hizo un trabajo bárbaro”.

Finalmente, el nacional Matías Moraga, comentó que “supimos cerrar el partido, en Valdivia no lo hicimos, acá (en Osorno) mantuvimos la calma y lo logramos”.