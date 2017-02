El lunes se harían efectivas las renuncias de médicos al Hospital Regional

Tal como lo habían anunciado, hoy, a las 9,20 horas los representantes del Capítulo Médico del Hospital Regional entregaron en la oficina de Partes de la Dirección de ese centro asistencial las renuncias de 170 médicos especialistas, que se harán efectivas a partir del próximo lunes si es que no sale del cargo el director del Servicio de Salud, Fernando Troncoso.

Después, los dirigentes del Capítulo y del Colegio Médico explicaron a la prensa los motivos de esta renuncia masiva, indicando que es por la mala gestión del director del Servicio de Salud y por el hecho de que éste, en un hecho inédito en el país, presentó una demanda contra dos médicos, sin un sumario previo que estableciera eventuales responsabilidades.

El presidente regional del Colegio Médico, Felipe Espinoza, indicó que si no hay respuesta del Ministerio durante el fin de semana el lunes se harán efectivas las renuncias y en ese caso los médicos no se presentarían a trabajar. Si ello ocurre, unos 50 médicos del Hospital de San Fernando también presentarán sus renuncias. Además, la Fenats anunció que iniciaría un paro indefinido.

En medio de este grave conflicto, el director del Servicio de Salud, Fernando Troncoso, tomó 15 días de vacaciones; siendo reemplazado por Gonzalo Urbina.

En la solución del problema está tomando un activo rol el intendente Pablo Silva.