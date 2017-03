Mario Guerrero: “Me gusta sentirme parte de las relaciones de las parejas”

El cantante habla sobre “Fueron tus besos”, su último single que interpretará el 4 de noviembre en el Teatro Regional y que califica como “muy dedicable”. En entrevista con El Rancagüino, también comenta lo que será su próximo disco.

Marcela Catalán

“Fueron tus besos” es la nueva gira que trae al cantante Mario Guerrero a Rancagua, en una cita a llevarse a cabo el próximo 4 de noviembre en el Teatro Regional. En la oportunidad interpretará en vivo su último single, del mismo nombre, adelantando parte del material de su siguiente disco. El álbum aún no tiene título y está en proceso de registro, contando con la producción de Cris Zalles. Éste ha trabajado con Ricky Martin, Chayanne y Luis Fonsi, entre otros grandes artistas.

En el encuentro a efectuarse en la capital regional, Mario promete no sólo ejecutar temas inéditos con su banda, sino que también deleitar a los asistentes de la mano de sus éxitos anteriores.

El cantante dice recordar con alegría su paso por el recinto de Avenida Cachapoal, donde estuvo en octubre de 2015. “Fue una tremenda experiencia. Para mí, era un desafío poder estar allí. De repente vienes a participar en eventos municipales o privados, pero la gente no se da cuenta (de tu presencia). Hacer un show propio, de una hora y media, era lo que deseaba. En especial en Rancagua, una ciudad muy cercana a mi pueblo”, comenta el ex Rojo Fama Contrafama, refiriéndose a Graneros.

“Hay un cariño gigante. Por esas calles caminé, por acá también trabajé. Entonces, era desafiante. La gente se portó muy bien conmigo y coreó todas las letras. Fue bellísimo. A mí me gusta percibir cómo es la temperatura de cada tema con el público. Me emociona poder dar este show en Rancagua”, desliza acerca de la cita del 4 de noviembre, a las 20:30 horas.

Respecto a cómo será este espectáculo, Mario reitera que interpretará temas recientes y más de antaño. “Hay distintos arreglos y una forma diferente de enfrentar las canciones. Incluimos “Fueron tus besos” para que lo empiecen a sentir en vivo, porque ya está siendo escuchado en la radio. Habla de la importancia de un beso, de cómo te puede aclarar las dudas o llevar a tomar la decisión de tu vida. Si la persona a tu lado no lo hace como te gusta…. así es el asunto. Todo lo que puede empezar como una aventura, termina siendo algo más que eso. “Fueron tus besos” es muy dedicable. Me gusta hacer canciones así. Me gusta sentirme parte de las relaciones de las parejas”.

En cuanto a cómo ha sido sacar adelante su próxima placa junto a Cris Zalles en Miami, garantiza que ha aprendido mucho de él. “Es un proceso nuevo. Nunca terminas de madurar frente a la música, porque cada disco te entrega algo, una experiencia. Es un lujo poder trabajar con él, con quien escribí este tema”. En relación al resto del disco, detalla que ya están trabajando en las letras. “Hay temas que he escrito con Alex Ubago y también sigo haciéndolo con Ángela Dávalos. Con ella hice “Para mi ex” e igualmente realizamos “El amor no se va”. Las canciones hablan del amor y desamor, en la misma tónica de mis discos, pero la musicalidad es otra. Se nota en la forma en que suena el material”.

Para Guerrero, Cris Zalles “es un tipo ultra exigente, sobre todo en lo vocal. Me ha llevado al límite de mi capacidad. Termino agotadísimo y nunca había sentido eso. Siempre he sido súper exigente conmigo, pero tener al lado a una persona así, quien me lleva más allá de mis límites, fue fantástico”, revela.

El nuevo álbum aún no tiene nombre. Sin embargo, el intérprete ya prevé su fecha de lanzamiento. “Lo más probable es que sea en abril próximo. En diciembre debo viajar nuevamente a Miami, grabando los otros temas. Lo bueno es que las canciones ya están, como el 90 por ciento (de ellas)”. Ahora debo registrar y capturar la voz, porque los arreglos se están haciendo”.