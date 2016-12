Márquez y Fuentes vuelven el medio campo

Los dos volantes serán de la partida, pero el equipo tendrá las bajas de Brian Torrealba y Marco Medel, quienes estarán fuera por lesión y suspensión respectivamente.



Ricardo Obando

Los dos suspendidos y que no actuaron en la fecha pasada, iniciarán como titulares. Mañana, O’Higgins saldrá a la cancha del estadio El Teniente por un nuevo desafío, la primera de cinco finales que restan para culminar el torneo de Apertura, y será la instancia propicia para meterse de lleno en la lucha por el campeonato.

Alejandro Márquez y Juan Fuentes, quienes no jugaron ante los tricolores, pero que están con todas las ganas de ser de la partida de mañana, están considerados para alinear desde un principio frente a Deportes Antofagasta. Un problema menos en el medio terreno, pero a raíz de lo sucedido ante el equipo de Nicolás Córdova, habrá que volver a meter mano. Esto porque dos elementos quedaron fuera del encuentro de mañana, y los dos tienen reemplazantes ya determinados. Marco Medel, expulsado, y Brian Torrealba, lesionado, verán cómo inicien desde el arranque Leandro Sosa y Yerson Opazo.

Sobre este tema, el técnico Cristián Arán aseguró que “es difícil suplantar a muchos jugadores, pero uno siempre está preparado mentalmente para reemplazar a dos o tres, y esta no sería la excepción”.

Es decir, a excepción de Torrealba, el resto del once estelar sería casi el titular. En ese sentido, el DT dijo que “estamos buscando las mejores opciones y trataremos de poner en cancha al equipo que más nos convenza”.

UN RIVAL COMPLEJO

Antofagasta será el equipo que vendrá al Mundialista este sábado. Los nortinos, están en el sexto lugar con 15 puntos, uno menos que O’Higgins, y a juicio de Cristián Arán, es un rival complejo.

“Nos vamos a encontrar con un equipo que ha tenido un buen año, que se ha desacostumbrado a pelear abajo como era característico en años anteriores”, comentó.

Además, dijo que “nosotros no subestimamos a nadie, y este tiene algunos méritos como para tomar ciertos resguardos”.

En tanto, el delantero Cristian Insaurralde, aseguró ayer que los Pumas, “anímicamente están bien, están en los primeros puestos peleando. El torneo está muy apretado, está para cualquiera, el primer que de un paso en falso va a ir cayendo”.

De cara al partido de mañana, dijo que “estamos confiados, con fe, y tenemos mucha esperanza. Sabemos que el partido contra Anfogasta es muy difícil, es un equipo que juega bien, y va a ser un lindo partido”.

EL PROBABLE 11

Miguel Pinto va a ser el portero; la defensa estará compuesta por Yerson Opazo, Albert Acevedo, Raúl Osorio y Manuel Bravo; el medio campo tendrá a Alejandro Márquez, Juan Fuentes y Leandro Sosa; mientras que en ofensiva repetirá el tridente del terror, con Pablo Calandria, Gastón Lezcano y Cristian Insaurralde.