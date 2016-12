Senador García-Huidobro: “Hay un problema serio en la Dirección del Servicio de Salud”

El senador Alejandro García-Huidobro indicó que el hecho de haber llegado a la renuncia masiva de 170 médicos refleja que hay un problema serio en la gestión de la Dirección del Servicio de Salud. Agregó que también hay un desorden en el área jurídica, ya que no se realizaron los sumarios que correspondían y se perdió juicios por mala defensa y por no presentación de los abogados.

El parlamentario criticó también el que la Dirección del Servicio de Salud no entregara la información que solicitó sobre las contrataciones que se realizaron para el Hospital Regional. Asimismo calificó como impresentable el que todavía no se inaugure el nuevo edificio del hospital. Finalmente, expresó que espera que el Ministerio de Salud tome las decisiones necesarias para que el hospital funcione como la gente de la región espera y necesita.

Por su parte, el diputado Javier Macaya opinó que “el director del Servicio de salud debiera evaluar su continuidad si no ha sido capaz de generar diálogo y soluciones con actores tan relevante para la salud pública como son los médicos”.