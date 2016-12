Senador Letelier: “Hay un problema objetivo de la Dirección del Servicio de Salud”

El senador Juan Pablo Letelier señaló que “si se ha llegado a este nivel de tensión y de desencuentro (entre los médicos y el Servicio de Salud) significa que algo no se ha hecho bien”.

Agregó que “hay un problema objetivo de la Dirección del Servicio de Salud” y que espera que el Ministerio de Salud ponga como prioridad el asegurar la atención de los habitantes de la Región de O’Higgins. Expresó que da “por descontado que los médicos que están en el sector público es porque tiene vocación. Estamos hablando de personas que tienen una pasión por la salud pública. Creo que “los médicos que firmaron las renuncias) no tienen deseos de dejar de trabajar en el sector público y por ello estoy muy preocupado.

He expresado mi inquietud a la subsecretaria de Redes Asistenciales y a su equipo técnico. Hay una situación que requiere una predisposición de crear un clima distinto a lo que está pasando”.

Subrayó que espera que el Ministerio de Salud pueda tomar la decisión más indicada para resolver este conflicto.