EDITORIAL: Renuncia de médicos y las vacaciones de Troncoso

Compleja, tensa y otros tantos calificativos podrían aplicarse a la relación que sostienen los gremios de la salud del Hospital Regional con el director del Servicio de Salud Fernando Troncoso, recordemos que hay un grupo de 170 médicos especialistas que ya presentaron su renuncia y que anunciaron la harán efectiva si es que Troncoso, que se encuentra de vacaciones desde ayer, reasume sus funciones en el servicio.(ver nota pag 2)

La posición de Troncoso al frente del Servicio de Salud de O´Higgins es cada vez más insostenible, ya venía debilitada tras la caótica puesta en marcha del Hospital Regional después de un exitoso traslado pero que a todas luces fue apresurado, a lo que se suma la serie de querellas que el Servicio ha perdido aparentemente por una mala defensa jurídica, situación que ya le costó el puesto al jefe del departamento legal y una gran deuda hospitalaria que no hace sino crecer en nuestra región. También su figura se vio desgastada hace justo un año cuando después de un intenso dimes y diretes -donde la presión del entonces intendente Juan Ramón Godoy fue fundamental- el CORE aprobara una inyección de 5 mil millones de pesos para el sistema informático del Hospital Regional, sistema que en ese momento se dijo que era fundamental para la puesta en marcha del recinto y el que al día de hoy no ha sido habilitado.

Difícil es que Troncoso continúe en el cargo y el que haga uso de su “feriado legal” parece ser la fórmula ideada por el gobierno para ganar tiempo y que la salida del aún director del Servicio de Salud no parezca tan evidentemente forzada por los gremios, lo anterior en medio de intensos rumores que hablan de inminentes cambios en algunas autoridades de la región.

Con todo hay que reconocer el papel que, en al menos ganar tiempo y no perjudicar a los pacientes en este conflicto, tuvo la participación del intendente regional Pablo Silva, quien por fin recibió el visto bueno de Santiago y especialmente de un Minsal muy celoso de su parcela, de intervenir en el conflicto. Silva se reunió tanto ayer como en la noche del jueves con representantes de los médicos y su accionar fue fundamental para que estos aceptaran mantenerse en sus puestos de trabajo al menos los quince días hábiles de feriado legal de los que está haciendo uso Troncoso. Esta teleserie seguramente continuará.



Luis Fernando González V

Sub Director