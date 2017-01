Médicos acuerdan esperar unos días antes de hacer efectivas las renuncias

– Intendente Pablo Silva intervino en el conflicto. Sin embargo, los facultativos advirtieron que si vuelve Fernando Troncoso al Servicio de Salud, ellos no volverán al hospital.

Flor Vásquez

Tal como lo habían anunciado, ayer, a las 9:20 horas los representantes del Capítulo Médico del Hospital Regional entregaron en la oficina de Partes de la Dirección de ese centro asistencial las renuncias de 170 médicos especialistas. En principio, las renuncias se iban a hacer efectivas a partir del próximo lunes, pero luego de la intervención del Intendente Pablo Silva, los médicos acordaron esperar unos días. Sin embargo, advirtieron que si Fernando Troncoso –que tomó vacaciones por 15 días hábiles- vuelve al cargo de director de Servicio de Salud, los facultativos no volverán a trabajar en el hospital. En ese caso, la Fenats anunció que iniciará un paro indefinido y, además, unos 50 médicos del Hospital de San Fernando también presentarán sus renuncias.

El conflicto entre los médicos y el director del Servicio de Salud, Fernando Troncoso, se originó luego que éste demandara a dos facultativos, sin realizar antes un sumario que estableciera eventuales responsabilidades. En forma previa, el Servicio de Salud debió pagar más de 200 millones de pesos a una paciente que presentó una demanda por falta de servicio. Los abogados no habrían realizado una buena defensa y no se presentaron a la última audiencia.

Minutos antes de entregar las renuncias en la oficina de Partes, un grupo de médicos se reunió con el director del Hospital Regional, Carlos Ureta; y con el director subrogante del Servicio de Salud, Gonzalo Urbina.

Después de la entregar las cartas con las renuncias de los 170 especialistas, los dirigentes de los médicos explicaron los motivos de la drástica decisión.

Felipe Espinoza, dirigente regional del Colegio Médico, indicó que “hemos presentado 170 cartas de renuncias de especialistas del Hospital Regional, ante la falta de respuesta del Ministerio de Salud a una serie de solicitudes que se le hicieron por una problemática que tenemos hace un par de meses”.

Explicó que los médicos piden la salida de Fernando Troncoso a raíz de varias irregularidades “que repercutieron en acciones legales en contra de colegas sin mediar falta médica”.

Raquel Carreño, jefa del Servicio de Urgencia Pediátrico, indicó que uno de los médicos que fue demandado por el Servicio de Salud es uno de los tres cirujanos endoscópicos que existen en el país. Resaltó que el Hospital Regional tenía el lujo de contar con sus servicios, pero este cirujano, ante las demandas injustificadas optó por renunciar. Subrayó que por primera vez en el país un director de Servicio demanda a sus propios profesionales.

Añadió que con mucha pena presentaron las renuncias “y esperamos del gobierno una muestra de respaldo a nuestro quehacer, que se reconozca nuestro trabajo en el sector público. Nuestra posición es netamente gremial. Yo llevo 25 años en el sistema público y nunca había visto una renuncia masiva de los médicos”.

En cuanto a las vacaciones que tomó Troncoso, los dirigentes señalaron que quizás es parte de algún tipo de estrategia.

El presidente del Capítulo Médico del Hospital Regional, Sergio Ramírez, expresó que los facultativos sienten pena por haber tenido que llegar a la instancia de presentar las renuncias, pero que sienten alegría por la unidad que han demostrado los médicos. Enfatizó que la lucha que están dando es por la dignidad de la profesión, por el respeto a todos los funcionarios y por la defensa de la salud pública y de los pacientes.

Sergio Rojas, dirigente nacional del Colegio Médico también lamentó que el Ministerio no haya dado respuesta a las inquietudes de los profesionales y que se haya llegado a la presentación de 170 renuncias. Afirmó que el Colegio Médico está entregando su “amplio apoyo a los médicos del Hospital Regional”.

La presidenta de la Fenats Hospital Regional, Olga Jiménez, reiteró que si se hace efectiva la renuncia de los médicos, la organización que preside iniciará un paro indefinido.

Felipe Espinoza, dirigente regional del Colegio Médico

“No se retiran las renuncias”

El dirigente regional del Colegio Médico, Felipe Espinoza, informó que pasado el mediodía se realizó una asamblea en el Hospital Regional, que contó con la presencia del Intendente Pablo Silva. “El nos solicitó que continuemos nuestras labores el próximo lunes. Aceptamos reintegrarnos, pero sin retirar las denuncias. Por ahora el cargo de director del Servicio está siendo subrogado, pero si terminando el feriado legal (de Fernando Troncoso), si él retorna a sus funciones, nosotros hacemos efectiva las renuncias”.

Agregó que el intendente les dio la garantía de que hará su mayor esfuerzo por apoyar la causa de los médicos y que éstos tienen esperanzas de que sean efectivas las gestiones del intendente y de la mesa directiva nacional del Colegio Médico.

Sergio Rojas, dirigente nacional “Confiamos en los buenos oficios del Intendente”

Sergio Rojas, dirigente nacional del Colegio Médico, precisó los términos del acuerdo. “Primero, las renuncias no se retiran. Segundo, en beneficio de nuestro pacientes los médicos han accedido a continuar sus labores el próximo lunes, dando un plazo de aproximadamente 15 días para que el gobierno tome una decisión”.

Añadió “Nos parece muy bien que este conflicto haya escalado al Ministerio del Interior, representado por el Intendente. Esperamos que esto se solucione y confiamos en los buenos oficios del intendente”.

Finalmente, advirtió que si vuelve Troncoso al cargo de director de Servicio “se van los médicos del Hospital Regional”.

Intendente Pablo Silva: “Hemos llegado a un acuerdo con los médicos”

El Intendente Pablo Silva indico que ante “la inminente renuncia (de los médicos del Hospital Regional) nos hemos involucrado nosotros como Ministerio del Interior. El Ministerio me instruyó que conversara con los médicos y hemos llegado a un acuerdo. Valoramos esta determinación”

Agregó: “Eso nos interesaba y nos da plazo para establecer una mesa de diálogo y negociación en conjunto con el director subrogante del Servicio de Salud para llegar a un acuerdo”.