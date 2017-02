O’Higgins no quiere pasar zozobras frente a Antofagasta

El conjunto de Cristián Arán pondrá en cancha a lo mejor que tiene, ya que el conseguir la victoria es clave de cara a la recta final del certamen.



Ricardo Obando

El Capo de Provincia se quiere afirmar, y presentar oficialmente su candidatura a luchar por el campeonato en lo que resta del torneo de Apertura. La condición de local es clave en ese sentido, y así lo creen en el Monasterio Celeste.

Los puntos logrados ante Palestino, y lo que podrían lograr esta tarde, lo dejarán muy buen ubicado en la tabla, y también con la confianza a tope de cara a los últimos cuatro duelos que le restarán por disputar.

Es así que, con alineación prácticamente confirmada, O’Higgins va por más. En ese sentido, y como lo comentamos en ediciones anteriores, se confirma el retorno a la mitad del campo de juego de Alejandro Márquez y Juan Fuentes, lo que se sumará a la confirmación de Yerson Opazo como lateral derecho y el retroceso en el campo de Albert Acevedo, quién jugó ante Palestino en la contención. De esta manera, el más probable equipo titular estará conformado por Miguel Pinto en portería; Yerson Opazo, Albert Acevedo, Raúl Osorio y Manuel Bravo en defensa; Alejandro Márquez, Juan Fuentes y Leandro Sosa estarán en el medio campo; mientras que Pablo Calandria, Cristian Insaurralde y Gastón Lezcano serán los atacantes.

FUERTES COMO LOCAL

Este aspecto, esperan sea clave. Así lo cree el delantero Cristian Insaurralde. “Seguro, de estos seis puntos conseguimos tres, y los que vienen son muy importantes. Para el grupo, el ganar sirve para lo anímico. Sabemos que de ahora en adelante no podemos regalar puntos, y tenemos que hacer lo mejor posible para sacar estos partidos adelante”, aseguró.

Junto con ello, a pesar de no querer proyectarse más hacia adelante de hoy, el delantero expuso que el torneo, si ganan hoy, se abre al comentar que “hay muchas posibilidades. Uno no deja de mirar la tabla y los partidos que se vienen”. En ese sentido, “Gary”, como le conocen sus cercanos, apuntó que “los cinco partidos que quedan, tenemos que ganarlos como sea si es que queremos conseguir cosas importantes. A eso apuntamos, cada partido se presenta de diferente manera, cada equipo tiene su forma de jugar, y eso lo vamos a ir trabajando semana a semana”.

Es más, la confianza que tiene el delantero está alta, esto porque “para un delantero es muy importante vivir del gol, veníamos de una sequía de goles importantes y encontrarlo a uno lo pone contento”.

Finalmente, señaló que de trío de ataque, el único que no ha anotado es Gastón Lezcano, quién sí se ha vestido de asistidor. Para que él vuelva a sumar, Insaurralde sentenció que “estamos trabajando para que él pueda retomar esa confianza para volver a ser el Gato que era. Le falta el gol, y tendremos que ayudarlo en ese aspecto para que vuelva a anotar”.