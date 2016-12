TRICEL  ratifica triunfo de Luis Berwart en San Fernando

IRENE PADILLA A.



Durante la mañana del viernes, el Tribunal Electoral de Rancagua llevó a cabo el proceso de revisión de 14 mesas receptoras de votos, luego que Renovación Nacional impugnara los comicios del pasado 23 de octubre en San Fernando, donde el candidato de Chile Vamos Pablo Silva, perdió por 180 votos.

Según la legislación actual, el nuevo conteo de mesas se hace solo mientras estas demuestren pruebas suficientes que adviertan un conteo erróneo que afecte a solo un candidato. En el caso de San Fernando se abrieron 6 de las 14 mesas previstas, ya que el Tribunal determinó que hasta ese momento no existían mayores irregularidades en la votación. De esta forma, el Tribunal Electoral dictará su sentencia final el próximo lunes 7 de noviembre, que se espera no signifique una variacion sobre los resultados del pasado 23 de octubre en esa comuna.

Tras asistir hasta el TER, Pablo Silva afirmó que era su deber velar por la limpieza del proceso , ya que decenas de apoderados de mesa cuestionaron el actuar de los vocales en diversos establecimientos de votación sanfernandinos. A su vez agradeció a quienes de forma voluntaria trabajaron en su campaña, asegurando que los problemas en las últimas elecciones también tuvieron otros orígenes “ esta en la alta abstención, un poco más del 50% de electores que no acudió a votar y la equivocada competencia o rivalidad, que a veces se da al interior de las alianzas o sectores afines, dejando de lado el interes mayor, que es la comuna”.

Por su parte, el alcalde de San Fernando, Luis Berwart se mostró tranquilo tras ratificar su triunfo , y su continuación en la alcaldía por los próximos cuatro años.“San Fernando puede estar tranquilo, ya que aquí lo que triunfó fue la democracia y el respaldo a un proyecto político independiente, que ajeno a las directrices partidarias, está llevando de manera inclusiva a nuestra comuna por la senda del progreso”.

Además el Alcalde de San Fernando puntualizó que “este un desmentido a un importante dirigente partidario a nivel nacional que denunció que en San Fernando se pretendió ganar las elecciones con mañas, por lo que me gustaría que se él mismo tomará en cuenta la decisión del TER y reconociera nuestra victoria legítima”.

Por último, Luis Berwart llamó a las sanfernandinas y sanfernandinos a trabajar unidos por el progreso de la comuna. “Lo más importante es contribuir al desarrollo de nuestro querido San Fernando y mejorar la calidad de vida de cada uno de sus habitantes”, concluyó.