EDITORIAL: Un complejo panorama en Salud

Muy complejo es el panorama de la salud en nuestra región, y no nos referimos a la tensa situación que se vive entre los gremios y el director del Servicio de Salud que fue forzado a tomar vacaciones para ganar tiempo ante la masiva renuncia de médicos que exigen su salida, ni tampoco hablamos de la compleja puesta en marcha del Hospital Regional o que aún el principal centro de salud de la región no tenga a un director titular al haberse declarado desierto el concurso público para su nombramiento. Todas situaciones que de alguna u otra manera afectan a los pacientes, pero hay otra situación que si bien no se origina de manera local no ha encontrado en nuestras autoridades locales una defensa de los intereses de la región. Nos referimos al proyecto del Ministerio de Salud, que para ahorrar costos, pretende eliminar el centro regulador del SAMU regional y que el movimiento de ambulancias de nuestra zona sea regulado desde Talca.

Y este no es un problema que afectaría solo a nuestra región, sino que es un proyecto a nivel nacional que reduce a 11 los 29 centro reguladores existentes.

Volviendo a nuestra región no está claro si este proyecto significará perder los cargo de médicos reguladores que hoy poseemos, pero todo indica que sí. Entonces la región no solo perdería autonomía sino que también a médicos especialistas y tampoco están claros los alcances administrativos de esta medida, ya que cada Servicio de Salud es autónomo uno de otro. ¿Nuestras ambulancias dependerán administrativamente también de Talca?, será al Maule a quien el CORE tendrá que entregarle recursos para la compra de móviles, ¿quien financiará la necesaria (con o sin cambios) inversión en dotar de una real comunicación radial a las ambulancias?.

Un proyecto que a avanzado de espaldas a la ciudadanía que se verá afectada y que esperamos no pase de ser una mala idea, el SAMU debe ser fortalecido no disminuido.

Por ahora también esperamos que nuestras autoridades locales asuman el rol que tienen con el territorio y defiendan los intereses de la región más allá de la dependencia que tienen ciertamente del aparato central, y también un especial llamado a nuestros parlamentarios que en plena discusión del presupuesto nacional no vayan a aprobar los recursos para ejecutar esta mala idea y luchen para que estos dineros lleguen efectivamente a la región de O´Higgins.