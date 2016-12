SAMU enfrenta posible traslado de su centro regulador a la región del Maule

 La medida, que surge desde el Ministerio de Salud, propone que el Servicio de Urgencias de la Región de O’Higgins deje de funcionar en Rancagua para ser operado desde Talca

Valentina Bustamante

Hasta la oficina de diario El Rancagüino llegó Iván Pérez Pezón, funcionario del SAMU y dirigente de la Fenats, quien viene a plantear la problemática que hoy enfrenta el Servicio de Atención Médica de Urgencia, SAMU.

La información que ellos manejan es que durante el primer semestre de 2017, el centro regulador del SAMU, que actualmente funciona a nivel regional dirigiendo el funcionamiento de las ambulancias, se verá trasladado al centro regulador de Maule, que está ubicado en la ciudad de Talca, “lo que nosotros sabemos es que efectivamente existe un plan del Ministerio de Salud, es que se tiene que implementar en el SAMU Nacional, este plan dice que de los 29 centros reguladores del SAMU se deben disminuir a 11, lo que para nosotros significa pasar a depender del centro regulador de la región del Maule”.

En la práctica esta medida significa para el Servicio de Urgencias quedarse sin cargos, “perderíamos seis cargos que deberían ser trasladados a Talca, además perderíamos 18 radioperadores y quedaríamos con ocho, esto generaría un impacto a nivel nacional, porque lamentablemente las regiones no se conocen entre ellas”, comenta el dirigente.

Iván Pérez cuenta que antes del terremoto de 2010 era O’Higgins quien prestaba a poyo al centro regulador de Talca, sin embargo tras esta tragedia a la región del Mamule se le inyectaron muchos recursos, lo que hizo que fueran creciendo, y la región de O’Higgins quedó estancada.

“Nosotros íbamos a regular Talca, pero luego del terremoto de 2010 a ellos se les inyectó más recurso, empezaron a tener más trabajo y empezó a repararse, en cambio O’Higgins se quedó estancado”, explicó.

Este plan del Ministerio de Salud de disminuir el número de centros reguladores debería concretarse entre abril y junio de 2017, y afectaría a 18 centros que deberían pasar a depender de otro, esta situación también afecta a los centros de Antofagasta y Chillán, que al igual que O’Higgins se han opuesto rotundamente a la medida,

Iván cree que esto además de afectar el trabajo del SAMU, repercutirá directamente en los usuarios, y es ese uno de los puntos que más le preocupa “aquí el llamado a la comunidad se va a alargar, en que se active la ambulancia de allá para acá va a generar un espacio muerto, quién se va a llevar esos reclamos, lamentablemente esto se viene y la única forma de darlo a conocer a autoridades y comunidad es así, para que vean la situación que va a pasar, el Ministerio hizo un estudio, pero no vio el impacto regional, las consecuencias, por ejemplo con el temblor del viernes se cayeron las comunicaciones, como vamos a responder a una emergencia si no podemos tener comunicación con el centro regulador”, se pregunta.

Si bien la crítica no apunta al trabajo que realizan en Talca si se teme que afecte el funcionamiento del SAMU en O´Higgins, ya que hay un desconocimiento geográfico y de las dinámicas de trabajo que hoy se aplican “creemos que con esta medida no se logrará una buena cobertura, nosotros prestamos mucho apoyo a a los Cesfam de Codegua, Mostazal, Coltauco, Doñihue, Lo Miranda, entonces no se va a regular esto, no está bien delimitado como van a ser los procesos, la comunicación por radio. Lo mismo ocurre con el trabajo que hoy realizamos con Bomberos, donde ya existe una lógica de trabajo adquirida y que funciona en la inmediatez de las emergencias”, señala el dirigente Iván Fuentes. Cabe consignar que actualmente no existe una comunicación radial efectiva entre el Maule y las ambulancias en O´Higgins, y la comunicación radial al interior de la región tampoco es la óptima, por lo que se plantea realizar al menos en una primera etapa la regulación por via telefónica por lo que existen varias voces que se preguntan que pasará en la eventualidad de una emergencia mayor, como un terremoto, cuando los celulares se caen. De hecho con un sismo menor como el del pasado viernes la telefonía presentó problemas.

Por lo pronto los trabajadores del SAMU tendrán una reunión con el Servicio de Salud de O’Higgins donde se les darán todos los detalles de esta medida, en cuanto a implementación y plazos, y a partir de esto se tomará un plan de acción “lo que queremos es parar esta situación, nosotros estamos muy bien posicionados con la comunidad, y no queremos que esto se pierda, no queremos perder un recurso que nos costó harto armar, vamos a estar limitados porque vamos a depender de maule para que nos activen, para poder salir”, explica Pérez.

El SAMU en la región funciona con 17 móviles que están en lugares estratégicos, como Pichilemu, Santa Cruz, San Fernando, Rengo, Peumo, San Vicente, Rancagua y Graneros; por eso el dirigente de la Fenats defiende el funcionamiento a nivel regional “la solución para nosotros es que se quede el centro regulador aquí, si de 29 se quieren reducir a 11, ¿por qué no dejan 15, entendiendo uno por región? es lo más lógico”, reflexiona.

Finalmente señala algunas de las razones por las que se quiere implementar la medida “según ellos abaratan costos, segundo punto es que a Maule se le entregó mil 800 millones de pesos para construir un Centro Regulador de gran envergadura, el que debería estar entregado en enero, ahí comienza la marcha blanca y entre abril y junio ellos asumirían la regulación de las dos regiones, allá se ha inyectado mucha ayuda, acá todo ha sido ayuda del CORE”, conluye.

García-Huidobro: “Estas situaciones son cada día más impresentables, como es posible que el director de salud no haya informado esto públicamente”

Uno de las autoridades que se ha interesado en este conflicto es el senador García-Huidobro quién ha manifestado que “es impresentable creer que en salud se va a ahorrar cuando lo único que se va a hacer es afectar a los usuarios”, quién además destacó el trabajo que hoy en día tiene el SAMU, “lo único que se ha ido afiatando en este momento es justamente el SAMU en nuestra región, esta región tiene además para los enfermos postrados una atención excepcional y muy importante, nosotros no vamos a aceptar que nos sigan pauteando desde la Región Metropolitana, especialmente desde el Ministerio de Salud, estas decisiones que van a afectar fundamentalmente la atención de nuestros usuarios. Cuando se está hablando de descentralización real, incluso cuando se habla de elegir a un intendente, y están con este tipo de actitudes que van justamente en el sentido inverso de lo que significa la verdadera descentralización y la decisión de cada una de las regiones en cómo soluciona sus propios problemas”.

García-Huidobro coincide con el dirigente de la Fenats “la propuesta es que cada región debe tener su sistema, obviamente en coordinación con todo el país pero que eso no signifique que vamos a tener que depender de otra región”.

Además agrega “esperamos que esta situación se revierta, porque se está abriendo un conflicto adicional al que ya existe hoy día respecto al trabajo de la Dirección de Salud, en vez de solucionar los problemas los están aumentando”.

Finalmente plantea que en su rol de legislador, este tema va a ser planteado en el Congreso, “lo vamos a plantear en la comisión mixta de presupuesto, porque esta no es la manera de ahorrar plata, a la larga esto va a ser al revés y va a significar mayor costo en atención y un desmedro de la atención pública”.