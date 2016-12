Entregan Premio Oreste Plath a cantor a lo poeta Francisco Astorga

La Academia Chilena de la Lengua le otorgó la citada distinción, por formar a “nuevas generaciones” dedicadas a dicho oficio. “Esto me deja un gran desafío. Me da nuevos ánimos para seguir trabajando”, comenta el músico, quien creció en el sector de El Rincón, ubicado en Mostazal.

Marcela Catalán

La Academia Chilena de la Lengua condecoró con la distinción Oreste Plath al académico de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (Umce) y cantor a lo poeta, Francisco Astorga, por ser “formador de nuevas generaciones” dedicadas a su oficio. Se trata de la segunda versión de este premio, antes entregado de manera póstuma a la folclorista Margot Loyola.

Astorga es oriundo del sector de El Rincón, en San Francisco de Mostazal. Desde 1995 es profesor de guitarrón chileno, rabel y guitarra traspuesta en el citado plantel. Conocida es su contribución al canto a lo poeta a través de investigaciones folclóricas, siendo además invitado a participar en calidad de cantor a lo divino en los Te Deum celebrados en la Catedral de Santiago. En dicho género ha representado al país en eventos efectuados en España (1992), Argentina (1992), Uruguay (1993), Bolivia (1995), Brasil (1998), Italia (2000), Israel (2000), Ecuador (2001) y Puerto Rico (2004-2008).

De acuerdo con el músico local, el jurado que le brindó la distinción estuvo compuesto por el poeta Juan Antonio Massone y el padre Joaquín Alliende.

“Para mí es muy importante, ya que este premio se otorga por segunda vez. La primera recayó en Margot Loyola, por lo que yo no esperaba algo así, ni menos tan pronto”, explica Astorga, quien tiene 56 años. “Esto me deja un gran desafío. Me da nuevos ánimos para seguir trabajando por una tarea que no termina nunca, que se realiza todos los días hasta el final de nuestras vidas”, remata.