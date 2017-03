Elecciones 2017: Modificación constitucional es clave ante renuncia de Cores de la región

Según la ley actual los consejeros que quieran participar de una candidatura parlamentaria el próximo año, deben renunciar antes del 19 de noviembre. De manera urgente se busca que el Congreso apruebe una modificación que permita que las dimisiones se hagan solo tres meses antes de las elecciones.

A solo diez días de que se cumplan los plazos, varios consejeros regionales analizan cuáles serán sus pasos para los próximos meses, ello porque la legislación actual los obliga a renunciar un año antes de las elecciones parlamentarias del próximo año. Según el numeral 2 del artículo 57 de la Constitución Política de la República, los consejeros regionales, los concejales y los dirigentes de organizaciones sociales que quieran postularse a un cargo de elección popular el próximo año deberán renunciar 12 meses antes, no así quienes tienen cargos designados en el Gobierno. La misma situación corre para ministros, intendentes, gobernadores y secretarios ministeriales que quieran postular al congreso.

Ante este panorama, los consejeros regionales de todo el país se sienten en menoscabados debido a que alejarse de sus cargos tanto tiempo antes de los comicios les quitará peso político al momento de presentarse a una elección.

En este contexto, el Senado ya tramita una modificación constitucional para que los consejeros regionales, concejales y dirigentes sociales puedan renunciar a sus cargos solo 3 meses antes de la elección, es decir, el próximo 19 de agosto, así lo explica Fernando Verdugo, presidente del CORE O’Higgins: “ logramos que la Comisión de Gobierno del Senado acogiera la petición y la modificación en general ya se aprobó de manera unánime en sala. El lunes era el último plazo para ingresar indicaciones de cara a la votación en particular, para ello prevemos que hoy se aprueben las indicaciones en Comisión y que pase la sala en la tarde. Lo que más nos complica en este momento son los plazos, esto tendría que estar listo antes del 19 de noviembre y aún queda el paso de la ley por la Cámara Baja donde esperamos tener el apoyo de los diputados para que esta modificación se despache rápido”, detalla Verdugo.

Fuentes políticas de la región ya barajan nombres de algunos consejeros para candidaturas parlamentarias como Eugenio Bauer, Johanna Olivares, Oscar Ávila y Gustavo Rubio, quienes por estos días evalúan su salida del CORE O’Higgins. Este escenario ha traído consigo que a su vez se analice quienes los reemplazaran en el año que queda. Según el presidente del CORE no se generaran mayores problemas ya que cabe la posibilidad de llenar esos cupos: “si alguien renuncia al cargo en los próximos días, toma el puesto el candidato más votado de su subpacto, y sino , sigue el más votado del pacto, nosotros tenemos el mismo sistema que los concejales, y de acuerdo a ello tendríamos reemplazantes en caso que algunos de los consejeros renuncien”.

A su vez, consultado Verdugo acerca de su decisión personal, de cara a las elecciones del próximo año indicó “ es una decisión que no tomo solo sino que de acuerdo a lo que diga mi partido (PRSD), ahora lo que yo quiero es ser candidato a Gobernador Regional, me encanta el tema regional, lo conozco, siempre he defendido el interés de mi región así que sería un desafío hermoso para mí, pero si el partido me pide postular para otro cargo también tengo que evaluarlo, todos estos temas ya se están zanjando así que antes del 19 de noviembre tiene que estar definido” sentencia Fernando Verdugo.