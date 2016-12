El Clásico Huaso se jugará el sábado

La ANFP entregó la programación de la fecha 9 de la Segunda División, y Santa Cruz será local ante Colchagua.



Ricardo Obando

La novena fecha de la fase zonal de la Segunda División 2016-2017 tendrá su partido más atractivo en la región de O’Higgins. El sábado, a las 19.00 horas, en el estadio Joaquín Muñoz García, se jugará una nueva edición del “Clásico Huaso”.

En esta oportunidad, Deportes Santa Cruz será el local y llegará como líder del grupo, superando a Colchagua (que está segundo) por cuatro unidades: 17 contra 13.

Desde la vuelta al profesionalismo de ambas escuadras (2015), solo los Unionistas han festejado, tanto en su feudo como en San Fernando, y en el equipo que dirige Gustavo Huerta esperan seguir con esa “paternidad” de las últimas temporadas.

En tanto, en el cuadro de Luis Fredes, tienen claro que deberán sumar para seguir por la buena senda, y recuperarse así de la caída que sufrieron a manos de Naval en la fecha precedente.

De esta manera, este encuentro cerrará la jornada sabatina, día donde además se jugarán otros cinco partidos (Vallenar vs Barnechea, San Antonio vs La Pintana, Independiente vs Malleco Unido, Melipilla vs Trasandino y Lota vs Naval).