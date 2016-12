Carolina Cucumides renuncia a su cargo y arranca la carrera parlamentaria 2017

Tal como se preveía, la Gobernadora de Colchagua dejó su cargo para enfrentar nuevos desafíos, entre ellos una posible carrera parlamentaria por el nuevo Distrito 16.



IRENE PADILLA



La mañana de este jueves 12 gobernadores a lo largo del país renunciaron a sus cargos, cumpliendo con el plazo de un año que da la ley para quienes están en cargos de confianza presidencial y pretenden aspirar a una carrera parlamentaria. En O’Higgins, fue Carolina Cucumides, Gobernadora de la provincia de Colchagua quien decidió presentar su renuncia a la presidenta Michelle Bachelet. A través de una carta, Cucumides agradeció a la mandataria por haber mantenido su confianza en ella e indicó que su dimisión se basa especialmente en que “en estos años en que tuve la máxima autoridad de la provincia de Colchagua y recorrí cada uno de sus rincones, es que nace la solicitud de vecinos y vecinas, campesinos , dirigentes sociales , hombres, mujeres y adultos mayores, y muchas otras personas de esta tierra que me han solicitado acompañarlos en nuevos desafíos y representarlos como una persona honesta, Mujer de terreno y por sobre todo cercana”. Con estas palabras la ex gobernadora dio señales claras de un rumor que hace meses sonaba fuerte, que la señalan como una de las principales cartas parlamentarias del oficialismo en el nuevo distrito 16 que conjugará los actuales distritos 34 y 35.

Por su parte el intendente Pablo Silva indicó que “queremos reconocer su gran aporte a la región y la provincia de Colchagua, desearle la mayor de los éxitos y que siga en estos nuevos desafíos aportando tanto como lo ha hecho hasta el momento”. Así también el Gobierno informó que como Gobernador Suplente asumirá el seremi del Trabajo, Sergio Salazar.

Carolina Cucumides fue nombrada gobernadora en marzo de 2014; cuando pertenecía al círculo de confianza del entonces ministro del Interior Rodrigo Peñailillo. A pesar de la crisis vivida por el Gobierno en 2015 por el Caso Caval y SQM, y la caída del ministro de Interior, Cucumides se mantuvo en su cargo hasta la fecha. Respecto a quien asumiría la dirección de la provincia del vino en los próximos días, aun no hay seguridad pero ya hay fuentes que indican que podría ser algunos de los actuales seremis, aunque también han sonado alcaldes que dejan su cargo.

COMIENZAN LAS PARLAMENTARIAS

La de Carolina Cucumides es una de las primeras renuncias que se esperan no en solo en la región sino en el país de cara a las elecciones parlamentaria de 2017. Quienes también están en vilo son los consejeros regionales que aun no pueden reformar la ley que los obliga a dejar su cargo antes del 19 de noviembre. Muchos de ellos viven horas decisivas sobre si afrontar o no al riesgo de dejar sus cargos y aventurarse en una carrera parlamentaria, aunque cabe consignar que el miércoles el senado de manera unánime aprobó la reforma constitucional que permite que cores, concejales o dirigentes sociales solo deban renunciar 3 meses antes de la elección si es que quieren postular al parlamentos. Falta que la Cámara de Diputados se pronuncie sobre esta materia.

Cucumides seguramente competirá en el llamado Distrito 16 en el cual habrán 4 cupos de diputados. A diferencia de elecciones anteriores, desde ahora el sistema de elección será similar al de los concejales, por lo cual los candidatos de cada conglomerado deberán formar potentes listas que deberán sumar votos a los rostros más fuertes.

Se espera que cada una de estas listas sumen a lo más cinco nombres. En el caso del oficialismo hasta la fecha Carolina Cucumides es el único nombre seguro.

En caso de la derecha, Javier Macaya irá a defender su cupo, y lo mismo se espera de Ramón Barros el actual diputado por el distrito 35. A pesar de que ambos obtienen una alta votación (sobre los 20 mil votos cada uno) necesitan también de una lista potente que les sume tal cantidad de sufragios que les permita dejar fuera a la Nueva Mayoría y dar la sorpresa nacional con tres escaños en el Congreso. Para ello, por lo menos la UDI ya baraja nombres como el ex concejal Eduardo Cornejo y el consejero regional Mauricio Donoso. La gran pregunta queda en torno a la diputada Alejandra Sepúlveda, quien a pesar de llegar a los 29 mil votos en la última elección tampoco tendría su puesto asegurado. Ella como independiente tiene el desafío no menor de crear una lista que le sume suficientes votos para superarlos votos de las listas competidoras (recordemos que ahora se elegirá diputado por sistema proporcional), en ese sentido Cucumides podría ser un factor sorpresa que le reste votos a la diputada sanfernandina.

Si bien falta más de un año para la elección parlamentaria, la carrera ya comenzó.