Jueces, Fiscales, Defensores  marchan pidiendo un “reajuste digno”

Los trabajadores del Poder Judicial se plegaron a la marcha que realizaron los funcionarios del sector público, quienes por más de media hora interrumpieron el tránsito entre calle Estado y ambas pistas de la Alameda.



Fernando Ávila Figueroa



Cómo algo inédito para el Poder Judicial calificaron lo vivido ayer jueves sus trabajadores, ya que administrativos, Fiscales, Magistrados, y Defensores marcharon por las calles rancagüinas en demanada de lo que ellos consideran un reajuste digno, y sin distinción para todos los actores del sistema de justicia.

Desde las 12:00 del día los trabajadores del Poder Judicial comenzaron su marcha desde el frontis de la Corte de Apelaciones de Rancagua, para luego en la Plaza de Los Héroes unirse a los trabajadores públicos, quienes iniciaron una marcha hacia calle Estado, y al llegar a la Alameda, decidieron cortar el tránsito vehicular en ambas pistas por cerca de media hora. Tras ello los funcionarios del Poder Judicial entregaron una carta en la Intendencia, donde dan a conocer sus demandas.

Fue la Asociación Nacional de Magistrados de Chile, la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público y la Asociación de Defensores Penales Públicos, en conjunto, los que convocaron a esta movilización, considerando la tramitación legislativa infructuosa que hasta el momento está impidiendo reajustar los salarios de los trabajadores del Estado.

Para la Presidenta de la Asociación de Magistrados y Juez de Familia de San Fernando, Natasha García, la movilización de ayer tuvo como objetivo apoyar a los empleados públicos en su paralización, pero a la vez ellos están disconformes por lo bajo de sus reajustes, y el congelamiento de los sueldos más altos.

Con respeto al trabajo en Tribunales y la Corte de Apelaciones de Rancagua, García adujo que contaron con la autorización respectiva para efectuar la movilización, pero recalcó que en cada unidad del Poder Judicial quedaron personas realizando turnos éticos para atender a la comunidad y casos urgentes, como controles de detención, y medidas de protección.

Por su parte, la Presidenta de la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial de la Región de O’Higgins, Ivonne Iturriaga, indicó que de la actividad participaron las cuatro asociaciones que integran el Poder Judicial, decidiéndose hoy viernes con que acciones se seguirán. Agregó que piden reajuste digno apoyando la mesa del sector público, entendiendo ellos que era necesario que el Poder Judicial también estuviese presente en estas movilizaciones.

Para la Consejera Técnica y Directora Regional de la Asociación Nacional de Consejeros Técnicos de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Karina Ramírez Caro, lo realizado ayer miércoles fue inédito, ya que por primera vez se reúnen todas las asociaciones que conforman el Poder Judicial con el fin de manifestarse por un reajuste digno, y rechazar el congelamiento de los mismos sueldos. Cree que este Poder del Estado no puede ser víctima de un reajuste que sí se les realizaría a otros funcionarios públicos y no a ellos.En tanto la Directora Nacional del Asociación de Consejeros Técnicos, Francisca Fuentes, sostuvo que la movilización convocó a todos los funcionarios del Poder Judicial, con el fin de apoyar a la Anef, pero en especial al ver que el Ejecutivo se ha desentendido de ellos en forma sistemática.De la movilización también participó la fiscal de la Fiscalía Regional de Rancagua, Nayadeth Mancilla Donoso, quien además es Consejera Regional de la Asociación de Fiscales. Sostuvo que la actual situación a ellos como fiscales les afecta debido a que se congelan las remuneraciones más altas, lo que se refleja que a partir de quienes tiene el grado profesional 7, se ven perjudicados. Es por ello que espera que haya una respuesta para modificar esta situación que consideran populista de parte del Gobierno, al afectar la carrera funcionaria, los estamentos dentro de la fiscalía, y la responsabilidad de acuerdo al grado.Encabezando la marcha del Poder Judicial estaba el Ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Emilio Elgueta, quien dio a conocer que existe mucho descontento entre los jueces y todos los escalafones del Poder Judicial, ya que la situación que viven asegura se ha mantenido de manera obtusa por el Gobierno. Cree que reclaman lo justo, al pedir que no se congelen los sueldos, y que se arreglen las remuneraciones.En relación al funcionamiento del Poder Judicial, adujo que existen turnos éticos, viendo causas agregadas, pero no ven temas como causas ordinarias, decidiendo hoy viernes si se decide realizar un paro a nivel nacional.