Panoramas Culturales

Golden Rock Bar

Desde Santiago aterriza a Rancagua una tremenda banda tributo, para satisfacer los oídos de los amantes del agro metal. Sí, pues este viernes por la noche sonará fuerte la música de Slipknot, de la mano de los integrantes de Sicknot. ¿El valor de la entrada? A sólo $1000. En cuanto al sábado, las notas más oscuras se apoderan de Golden Rock Bar, en una propuesta de “The Oratorium II”. El evento despegará a las 19 horas y se extenderá hasta cerca de la medianoche, trayendo a seis bandas provenientes de Puerto Montt, Valdivia, Valparaíso y Viña del Mar. La preventa está a $4 mil, subiendo a $6 mil el día de la actividad. En la ocasión se presentarán Horrifying, Gates of Tyrant, Fleshunter and the Analassaulters, Goatoimpurity, Maledictum e Invocation. No lo olvide, la dirección es Alameda N°063, Rancagua.

Sun Monticello

Una diversa programación ha preparado para este fin de semana el casino, con el fin de hacer disfrutar a todos. El viernes 11 la invitación es a revivir mágicos momentos con el grupo trasandino El Símbolo, banda de pop dance que hace unos 15 años hizo bailar sin parar a los jóvenes de la época. Los intérpretes de “Levantando las manos”, “Que sí, que no” y “No te preocupes”, presentarán lo mejor de sus más de 20 años de carrera, en una inolvidable noche con sus grandes éxitos. El sábado 12, el ex integrante y vocalista de Lucybell, Claudio Valenzuela, deleitará al público con lo mejor de su gran trayectoria. Ambos eventos están programados desde las 21 horas en Bravo Bar, gratis con su entrada a Sun Monticello. El sábado también llegará el comandante del folk chileno actual. Se trata de Manuel García, quien tocará a las 21 horas en el Centro de Conferencias, en un espectáculo gratuito con sólo enseñar el ticket de acceso al casino.

Casa del Juez

Este viernes 11 de noviembre, a las 22 horas, La Casa del Juez se viste de gala para presenciar nuevamente la presentación de Las Marías. Y es que el dúo conformado por Ana María Carter y María Antonieta Caviedes regresa al recinto, para repasar lo mejor del folclore latinoamericano. La adhesión está a $3 mil.

El Viejo Rancagua

Dos grandes panoramas ha alistado para hoy y mañana el bar más pintoresco de la capital regional. El viernes es el turno de escuchar el talento musical de Carlos Carrasco, desde las 22:30 horas. En cuanto al sábado, desde las 23 horas, el poeta local Rafael Henríquez recitará acompañado por la música de Andes. Dicha banda también tendrá espacio para enseñar su stoner andino progresivo, mientras que Drooguis dará cuenta de su rock. Para ambas jornadas, la adhesión está a $1000.

Casa del Arte

Una pareja de clase media está desesperada por surgir y salir del pozo en que se encuentran inmersos. Por ello se atreven a recibir en su casa a un senador, para apitutarse y así progresar. Ella es una luchadora, mientras que su marido un hombre pesimista e hipocondriaco. Pero ambos sucumben a la desesperación y el nerviosismo por la llegada del legislador, provocando esto diversas situaciones hilarantes que invitan a la identificación. Éste es el argumento detrás de “Mi marido es impotente”, obra que la Casa del Arte presenta este viernes 11 y sábado 12 de noviembre en Rancagua, a las 20:30 horas en sus dependencias de Ibieta N°187. Con Silvia Santelices y Evaristo Acevedo como protagonistas, la invitación es a reír junto a este peculiar matrimonio. Para reservar sus asientos, llame al 2242604.

Documental

Este sábado 12 de noviembre, en la Biblioteca Eduardo de Geyter, MiraDoc estrena en Rancagua el documental “El viento sabe que vuelvo a casa”. La cinta también será exhibida el 19 y 26 de este mes, a las 16 horas, estando a $1000 la entrada general y a $500 para estudiantes. El filme es de José Luis Torres Leiva, quien para esta ocasión decidió seguir al realizador Ignacio Agüero mientras preparaba su primer largometraje de ficción en Chiloé. Éste fue construido en torno al mito de unos jóvenes novios, quienes desaparecen en los bosques de la Isla de Meulín sin dejar rastro. El documental fue rodado en tres semanas. En la primera registraron los paisajes y algunas situaciones en específico, mientras que en las dos siguientes trabajaron con Ignacio Agüero.

Festival Internacional Rancagua Literario

Este fin de semana continúa desarrollándose en la Casa de la Cultura, el Festival Internacional Rancagua Literario (Firal). Las actividades comienzan a las 11 y se extienden hasta las 21 horas, incluyendo el viernes cuenta cuentos, música en vivo, entre otras cosas, donde destaca la presentación del libro “Historia Secreta de Chile II”, con su autor Jorge Baradit. El sábado habrá un taller de encuadernación, cabaret literario y la presentación de “La muerte tiene olor a pachulí” con el escritor Hernán Rivera Letelier. En cuanto al domingo, habrá una lectura abierta a los ciudadanos y otra dramatizada, un homenaje a Violeta Parra con la participación de artistas de Ecuador y otra en mapudungún con Olga Llanquileo. Para revisar la programación en detalle, ingrese a http://rancagua.cl/firal-2016

Ciclo de Cine Arte

Este viernes 11 de noviembre, a las 21:30 horas, se presenta en Cinemark de Avenida San Juan, una de las mejores producciones europeas del último tiempo: “3 Corazones”. En una noche solitaria, Marc conoce a Sylvie cuando pierde su tren de regreso a París. Es así como empiezan a caminar por las calles, charlando hasta la mañana siguiente de todo, menos de sí mismos. Cuando él parte a su ciudad, acuerdan una cita para dos días más tarde en la capital francesa. Ella va, pero Marc llega tarde. El destino los reencuentra cuando sus vidas ya están realizadas ¿Podrán retomar lo que dejaron inconcluso?