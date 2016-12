Universidad regional: Nueva propuesta de sede en  Rengo genera tibio apoyo en el Consejo Regional

– Solo, sin representantes de la UOH a su lado, llegó el alcalde Carlos Soto a detallar su nueva propuesta que contempla la construcción de un aulario en el sector El Naranjal de esa comuna.

Por: IRENE PADILLA

Durante la mañana de este miércoles, el alcalde de Rengo Carlos Soto, presentó ante el Consejo Regional los principales lineamientos de la propuesta planeada junto con la Universidad de O’Higgins de comenzar la construcción de un aulario en el sector El Naranjal, en un terreno urbano de 5,4 hectáreas. El proyecto explicitado por Soto contempla solicitar casi seis mil millones de pesos al gobierno regional: 2.618 millones para una primera etapa que abarca la construcción de un aulario para 800 alumnos en el sector El Naranjal -edificio que supuestamente albergará la Facultad de Ingeniería de la UOH- y 2.885 millones para una segunda etapa, que contempla reconstruir el edificio de El Chapetón, el cual sería usado para talleres de ingeniería y áreas deportivas.

La exposición de Carlos Soto tuvo diversas reacciones en el CORE. Carla Morales, consejera regional de Colchagua afirmó que “ usted nos trae un power point por lo que esta pidiendo hoy la Universidad, que son los 2.600 millones para un aulario y los 2.885 millones para recuperar el edificio ya existente lo que hace un presupuesto general de unos 5.500 millones, pero los ubico nuevo que veo es respecto a a un terreno que es municipal y que podrían construirse aquí nuevas aulas; solo eso, no veo un proyecto más concreto respecto a la iniciativa que usted tiene.” La consejera RN agregó que “lo felicito por su iniciativa pero lo que hoy tiene el Consejo Regional es el edificio que esta (en El Chapeton), de alguna manera crear nuevas aulas sin saber si la Universidad dará resultado …. yo tengo dudas de que será un proyecto exitoso porque no se logró el objetivo de descentralizar y en la región han fracasado muchos proyectos universitarios, por eso (es complejo) invertir en más aulas sin saber la matricula que vamos a tener”.

Por su parte Mauricio Donoso, consejero UDI indicó que urge que la Universidad de O’Higgins se haga cargo de temas de tamaña relevancia como su inversión en infraestructura, aduciendo que ni siquiera existe claridad ni tampoco una información oficial respecto a lo que la UOH quiere implementar en esa comuna: “Que bueno que haya venido el alcalde para enterarnos de qué facultades van a estar en Rengo. Esta es una falencia, no puede ser que nosotros sepamos a través del alcalde esta información, esta bien que él lo sepa, pero eso debimos haberlo sabido nosotros antes”. Respecto al nuevo proyecto de El Naranjal, Donoso agregó que “los edificios son secundarios, hubiera preferido invertir en docentes, en equipo de ser necesario antes de invertir en aulas, eso se puede arrendar, una vez que las universidades crecen se hacen los edificios” agregando que “ese lugar que usted dice se va a poblar, se va a llenar y no va a dar condiciones para crecer y eso va a obligar a buscar otro lugar ”.

Así también el alcalde renguino recibió apoyo de algunos cores como Juan Pablo Díaz quien indicó que “hoy nuevamente el alcalde de Rengo nos esta convocando a una cosa distinta y tomando la iniciativa e hice un análisis matemático que es súper simple, que lo que usted esta pidiendo es una cuestión tremendamente aterrizada. Quiero estar disponible para hacer una coordinación mayor de trabajo con el rector y meter mas a las comunas.”. A su vez, Bernardo Cornejo consejero de Cardenal Caro si bien destacó la actitud proactiva de Carlos Soto criticó la falta de claridad que existe en el Gobierno Regional en cuanto a las carta de navegación de la institución universitaria “me parece interesante su propuesta y también me parece interesante la de San Fernando. Hecho de menos que tengamos una hoja de ruta, tenemos un rector que fue impuesto o puesto, sin una relación de más coordinación con el ente político de la región, o este ente ha fallado en como hacer una hoja de ruta”.

Tras salir del salón de reuniones, el jefe comunal afirmó que seguirá insistiendo en su nueva propuesta ya que desde su punto de vista fue altamente respaldada “ellos no dijeron que no, la gran mayoría dijeron que sí”, afirmó. Así también respecto a la ausencia de personeros de la Universidad en la sesión, quienes según los cores deberían ser los principales interesados de esta propuesta, Carlos Soto subrayó que él quiere ser “la punta de lanza” de la sede Rengo y que no tiene problema en enfrentar a solas instancias como el CORE, el Ministerio de Educación u otro organismo que pueda financiar este proyecto.