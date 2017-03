No sea hipócrita en Chile también quieren a Trump

El mundo en general se sorprendió del resultado de las pasadas votaciones presidenciales de Estados Unidos, donde el candidato triunfador se vanagloriaba de su poder económico, con el cual podía acosar a las mujeres sin preocupaciones, o simplemente pagar las “multas” de sus seguidores si lo defendían a golpes.

Pero ojo, los “ideales” y feroces frases que convencieron al electorado estadounidense no son tan lejanas de los habitantes de nuestro país. Veamos entonces algunas de las ideas que, también convencerían al ciudadano común:

“Los mexicanos traen drogas, crimen, son violadores”, frase de Donald Trump en junio del 2015 donde manifestó al país que quería ser presidente. En esa ocasión anunció que, de ser electo, construirá “un alto, poderoso y hermoso” muro en la frontera sur de Estados Unidos, ” por el cual México pagará el 100%”. Palabras que escandalizaron a muchos, pero que finalmente mostraba un sentimiento oculto masivo, muy parecido al que existe en Chile en contra de inmigrantes de países vecinos. De esta forma la frase “Inmigrantes go home”, sería un muy eslogan para atraer.

Una “buena idea”. Frase asociada a defender la segunda enmienda norteamericana que apoya el derecho a tener armas, y que el nuevo presidente de los EEUU, llamó a defender. Esta es otra de sus ideas que podría llamar la atención de nuestra sociedad, que en muchos casos ya no cree en la justicia y busca proteger a su familia con armas.

El machismo a flor de piel de la campaña de Trump también fue un icono en su campaña, donde descalificó a sus contrincante Demócrata, Hilary Clinton solo por ser mujer. Sobre esto y nuestra sociedad, dejémoslo en suspendo ya que –espero como mujer- que no exista un machismo oculto que se sienta atraído a los dichos de Donald.

Otro aspecto que hemos visto en varios sectores de nuestro país es aprovecharse de los “baches del sistema”, al no pagar impuestos. Recordemos que durante el primer debate presidencial del 27 de septiembre de 2016, Clinton acusó al candidato republicano, pero Trump acotó: ” eso (no pagar impuestos) me hace inteligente”.

Así vemos que el racismo, machismo, individualismo y violencia, no esta tan lejano de nuestra sociedad. Nos sorprendimos y decimos que los norteamericanos están locos de haber elegido a Trump, pero la verdad es que en muchos en nuestro país elegirían al multimillonario como presidente.

Espero que para las próximas elecciones podamos superar estas barreras y pensar más en el nosotros que en el yo. Ojala que podamos construir una sociedad más cordial y justa, sin caer en candidaturas como la que hemos analizado.

Alejandra Sepúlveda

Jefe de Informaciones