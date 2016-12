Estudiante Rancagüina viajará a la Antártica tras ganar Feria Científica Nacional

La región sigue distinguiéndose a nivel nacional en el ámbito científico escolar. Por tercer año consecutivo representantes de O’Higgins van a la expedición Antártica. Esta vez será el turno de la estudiante de 2° medio Victoria Baeza del Liceo Bicentenario Óscar Castro (LOCZ) de Rancagua, quien junto a su profesor asesor, Claudio Lorca, cumplirán el sueño de conocer el continente helado.

Victoria obtuvo el Primer Lugar Categoría Ciencias Naturales en la XIII Feria Antártica Escolar (FAE) realizada por el Instituto Antártico Chileno en Punta Arenas, del 7 al 9 de noviembre de 2016; con la investigación bibliográfica de “Reconstrucción Paleoecológica del Pelagornithidae eoceno de la Antártica, y revisión Paleoclimática del Continente Antártico” (relativo a clima, ecología y un tipo de ave prehistórica de la Antártica). En dicha instancia compitoeron 28 trabajos seleccionados de más de un centenar que postularon a nivel nacional.

Con motivo de hacer el debido reconocimiento, PAR Explora de CONICYT O’Higgins y el LOCZ organizaron durante la mañana de este viernes una recepción a los ganadores en dependencias del establecimiento, de la cual participaron además, representantes de la Seremi de Educación, junto al equipo técnico del liceo.

Respecto de su próximo viaje Victoria comenta: “Fue increíble, la primera meta fue llegar a Punta Arenas, los 28 proyectos eran maravillosos, en el momento que dijeron mi nombre no lo podía creer, recién ahora estoy asumiendo que de verdad me iré a la Antártica”.

Claudio Lorca, su docente, indica: “yo siempre señalo que la gran ganadora es ella, uno como profesor debe estar dispuesto a ayudar, nos juntábamos en día sábado o domingo, fuera del horario de clases; pero como ella tenía tantas ‘pilas’ por generar algo bueno, que la ayudé en todo lo que pude”.

Luis Ríos Coordinador Ejecutivo de PAR Explora de CONICYT O’Higgins, recordó que su entidad colabora en la región para la difusión de la FAE; por lo que junto con felicitar a la estudiante y al docente asesor, invitó a los demás estudiantes de O’Higgins a “participar de dichas instancias de sana competencia, en que se puede ganar mucho en cuanto a experiencia y conocimiento”.

Para Silvia Pozas, Directora del LOCZ, indica que este tipo de premios “es un estímulo a la tarea diaria que hace el docente en el aula, hay habilidades desarrolladas en la alumna que ganó, podemos ver la calidad del trabajo docente y de los colegas que motivan este tipo de actividades”.



PROYECTO

En cuanto a su proyecto, para ganar la FAE se debe presentar una investigación original, según explica la estudiante: “reconstruí el clima de la Antártica, mostrando la dinámica climática desde hace 140 millones de años hasta la actualidad. Esto nos da datos de la historia geológica que tiene no sólo la Antártica y sino también la Tierra, y nos permite proyectarnos, cuestionarnos si el cambio climático no es sino un regreso al inicio de esta era, ya que para proyectarse hacia el futuro hay que conocer el pasado”.

Respecto de su interés por este tipo de ave ya extinta, el Pelagornithidae, cuenta que “desde muy chica me interesaron los dinosaurios, me pregunté desde cuando la Antártica tiene hielo, y en esa oportunidad encontré al ‘pelagornis’, fue una ave cosmopolita, los ejemplares más grandes son de 5 metros, eran seudodentadas (no poseía dientes), nos puede dar muchas inferencias respecto de cómo era el clima en la Antártica hace millones de años; era un clima subtropical, muy húmedo, con una gran biodiversidad”.

Como se recodará, estudiantes de la región de O’Higgins ya han visitado la Antártica en años anteriores tras obtener en la FAE el premio al Espíritu Antártico. Así lo hizo en 2015 el Colegio Sagrado Corazón de Quinta de Tilcoco, y el año anterior el CECh (Complejo Educacional Chimbarongo.