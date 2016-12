Postulación a la Gratuidad en educación superior finaliza el 20 de noviembre

– Queda la última semana para quienes quieran acceder al pago total de su arancel en 2017. La inscripción se realiza completando el formulario FUAS a través de los sitios www.gratuidad.cl o www.beneficiosestudiantiles.cl.



Este año, tanto los estudiantes que ingresarán a su primer año en la Educación Superior, como aquellos que ya cursan una carrera y no cuentan con beneficios estudiantiles, deberán postular en el mismo periodo.

Entre el 3 de octubre y el 20 de noviembre de 2016, se realizará el proceso de postulación a Beneficios Estudiantiles de Educación Superior para el año 2017. La inscripción a estas ayudas se realiza online, completando el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS), disponible a través de los sitios www.gratuidad.cl y www.beneficiosestudiantiles.cl.

Esta convocatoria está dirigida tanto a jóvenes que ingresarán a su primer año en la Educación Superior, como a aquellos que ya cursan una carrera y no cuentan con becas.

Mediante esta postulación, los alumnos estarán optando a Gratuidad, becas y créditos de arancel.

En cuanto a los jóvenes que ya cuentan con alguna ayuda estudiantil (renovantes), si bien no deben completar nuevamente el FUAS para mantener su beneficio durante 2017, sí tienen que llenar el formulario en caso de que quieran acceder a un beneficio distinto del que ya tienen.

Durante este mismo plazo también se abrirán las convocatorias para optar a otros dos beneficios de arancel: la Beca Vocación de Profesor Pedagogías y las Becas de Reparación (Valech). La postulación a estas ayudas se realiza en línea, a través del sitio www.beneficiosestudiantiles.cl, completando los formularios específicos para cada una de ellas.