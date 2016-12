Sernac interpone demanda colectiva en contra de Inmobiliaria Familiar S.A

– Se trata de la Villa Los Guindos de Rancagua, cuyas casas presentan una serie de problemas, entre ellos, mala instalación de grifería, ventanas y puertas mal puestas, presencia de humedad, entre otros.



Fernando Ávila F.



La Dirección Regional del Sernac de O´Higgins presentó una demanda colectiva en contra de la Inmobiliaria Familar S.A, por una serie de problemas de calidad en las viviendas de la Villa Los Guindos de Rancagua.

El propósito de esta acción es que la justicia compense adecuadamente a los consumidores que se han visto afectados por diversos problemas en sus casas, entre ellos, mala instalación de artefactos de grifería de baños y cocina, problemas de humedad y presencia de hongos en los muros, ventanas, y puertas mal colocadas, problemas de construcción en los techos de los dormitorios, problemas de compactación del terreno, entre otros.

Hay que recordar que se trata de un conjunto habitacional de 282 casas, de las cuales 252 ya fueron entregadas a sus propietarios. La recepción de las obras data del año 2013.

La Dirección Regional del SERNAC adoptó la decisión de interponer la demanda colectiva luego de no encontrar, mediante una mediación colectiva, una propuesta de solución adecuada que beneficiara a los consumidores. El Servicio inició formalmente esta gestión extrajudicial con la Inmobiliaria Familar S.A, en marzo de este año, luego de recibir más de 100 reclamos de parte de los afectados.

Durante el proceso extrajudicial, el organismo se reunió, tanto con los vecinos, como con representantes de la empresa. En este sentido, con el propósito de acreditar los problemas de sus viviendas, los afectados contrataron un informe técnico, elaborado por un reconocido arquitecto, el cual determinó que el conjunto habitacional, además de los problemas indicados anteriormente, no contaba con un sistema adecuado de evacuación de aguas hacia el exterior, además de detectar en algunos casos incumplimientos en las condiciones de seguridad, como filtraciones o problemas de instalación de gas, entre otros.

En su respuesta, la empresa indicó que estaba dispuesta a entregar soluciones, las que en varios casos ya se habían ejecutado. No obstante, al momento que el Sernac Regional le solicitó medidas concretas de solución para los consumidores afectados, no recibió ninguna propuesta adecuada.