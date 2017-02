Se mantiene paro del sector público: Hospital Regional trabaja a la mitad de su capacidad

Ayer se sumaron los médicos del centro asistencial los que suspendieron policlínicos. Sólo se están atendiendo urgencias y a los pacientes hospitalizados.

El Gobierno mantuvo su propuesta de un 3,2% de reajuste salarial para los funcionarios, a pesar de que éstos habían bajado su propuesta a un 4%.

Gisella Abarca

Fotos Héctor Vargas

Hoy ya se suman 13 días de que se inició el paro del sector público, los que tras una serie de reuniones aún no se llega a acuerdo entre el Gobierno y la Mesa del Sector Público por el reajuste salarial, pues el primero mantiene una propuesta de un 3,2% de reajuste salarial, a pesar de que los segundos bajaron su petición a un 4%.

Así, si la situación ya era compleja en el Hospital Regional, ayer se volvió caótica, pues al paro convocado por la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), se sumaron los médicos, dentistas y químicos farmacéuticos del recinto asistencial, suspendiendo la atención programada en los policlínicos, por lo que durante la jornada de ayer y hasta que el gobierno diga otra cosa, los facultativos atenderán solo las urgencias, al igual que cirugías de emergencia, pacientes hospitalizados y entrega de recetas a enfermos crónicas.

Así lo informó el dirigente del Colegio Médico, Felipe Espinoza “hoy se están atendiendo todos los pacientes que son de carácter urgente. Urgencias funcionan de manera habitual; se están atendiendo todos los pacientes hospitalizados de las áreas críticas UPC, UCI, UTI y se está atendiendo policlínicos sólo para repetir recetas a los pacientes crónicos que no pueden suspender su tratamiento. Todas las cirugías electivas que uno sabe que son molestas pero que no hay un riesgo vital lamentablemente no se están realizando, porque hacer estas cirugías sin el equipo completo es poner en riesgo a los pacientes. Así igual hacer policlínico sin fichas clínicas en que diga los antecedentes del paciente, porque se podría tomar una decisión errónea de acuerdo a su tratamiento”, argumentó.

Consultado respecto al tiempo en que el Capítulo Médico se mantendrá adherido al paro, el facultativo sostuvo “se declaró como indefinida la manifestación de apoyo, pero si esto no se soluciona durante esta semana, la próxima tendremos una asamblea para tomar decisiones en conjunto”.

Una de las consecuencias del paro de la Fenats, Fenprus, Asiap, Asenf, capítulo médico, dentistas y químicos farmacéuticos que se mantienen en la movilización nacional y que ayer salieron a marchar por las calles de Alameda con Salvador Allende, es que se ha debido suspender las cirugías programadas, lo que significará que esos pacientes deberán seguir esperando por la intervención que requieren. Lo mismo para el Consultorio de Especialidades donde las atenciones se redujeron al mínimo de su expresión haciendo que la situación sea más compleja. Respecto de los enfermos hospitalizados, se mantiene la atención habitual a los pacientes críticos y el funcionamiento de 380 camas de las 500 que existen en el recinto asistencial.

En este tema, la presidenta Fenats Base Hospital Regional Rancagua, Olga Jiménez apuntó “es lamentable que el gobierno sea tan tozudo y no se dé cuenta de todo lo que está pasando a nivel país, nosotros hemos sido flexibles en bajarnos del 7.5% a un 4%”.

Agregó que “El movimiento aquí se ha radicalizado considerando que hoy se sumaron los químicos farmacéuticos, los médicos y los dentistas. El hospital en este momento está trabajando a un 30% sin dejar de cubrir urgencia, críticos y oncología; los policlínicos e interconsultas se tienen que reagendar. La semana pasada de mil atenciones sólo se hicieron 600 y hoy día ya es nada. Los pabellones de 50 pacientes agendados para intervenciones quirúrgicas, sólo se hicieron 4, es bastante caótica la situación, pero el gobierno eso no lo ve. Nosotros seguiremos en el paro en forma indefinida, hasta que el gobierno suelte la plata porque esto le hace mal al país, sobre todo a la gente”.

El director del Hospital Regional Rancagua, Dr. Carlos Ureta:

“ESTAMOS FUNCIONANDO AL 60% DE NUESTRA CAPACIDAD”

Respecto a la situación, el director del Hospital Regional Rancagua, Dr. Carlos Ureta explicó “estamos viviendo una situación muy compleja con el paro del sector público en rechazo al reajuste salarial y nuestro hospital no ha estado exento de esta situación, pues cerca de un 50% de los trabajadores han adherido al paro en todos los estamentos -1.200 funcionarios aproximadamente de 2.500 funcionarios que trabajan en su interior- me refiero a administrativos, TENS, auxiliares, paramédicos, enfermeras y a partir de hoy los médicos y químicos farmacéuticos, lo que ha mermado nuestra capacidad asistencial en una capacidad de un 35% y un 40%, o sea estamos funcionando al 60 ó 65% de nuestra capacidad”, subrayó Ureta.

Es por esta situación que el Hospital Regional está trabajando bajo un plan de contingencia “esto significa que en el servicio de Urgencia se atienden las urgencias más graves; es decir, los pacientes que son clasificados como CI, C2 y C3; los C4 y C5 son derivados a los otros dispositivos de la red asistencial. En el ámbito de las cirugías, hemos suspendido todas las cirugías electivas y sólo nos estamos avocando a las cirugías de urgencia, se han dejado de hacer diariamente alrededor de 25 cirugías electivas. En el ámbito de atención cerrada, hemos reducido las camas en alrededor de 120 camas menos, de 500 camas; por lo tanto, tenemos alrededor de 380 camas en funcionamiento, y en el ámbito del Policínico Externo de Especialidades también hemos reducido la atención y estamos atendiendo a los pacientes que requieran receta, que tengan una condición de salud impostergable, los GES y los oncológicos”, argumentó el facultativo.

Adelantó que una vez que la movilización concluya “trabajaremos con un plan de contingencia posterior con la actividad asistencial lo que significa reagendamiento de pacientes, aumentar la agenda médica, sobre cupos, compras de servicios que sean necesarios para recuperar lo que se ha ido perdiendo”, finalizó.